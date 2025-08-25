Deputado Jean Mendonça realiza entrega de uniformes e materiais esportivos para 600 Atletas em Pimenta Bueno e região

Publicada em 25/08/2025 às 09h40
Em ação de apoio ao esporte amador do município de Pimenta Bueno e região, o deputado estadual Jean Mendonça (PL) garantiu a entrega de uniformes, bolas e chuteiras para 28 equipes de futebol, beneficiando cerca de 600 atletas de Pimenta Bueno e outros dez municípios da região. A distribuição ocorreu durante a abertura oficial da 4ª Copa da Liga Regional Top Net e da 3ª Copa da Liga Regional Valentim (Feminina), no último fim de semana, no Complexo Geraldão.
A cerimônia marcou o início dos torneios organizados pela Liga Desportiva de Pimenta Bueno, sob coordenação do vereador Fábio Matias e de Derson Silva. O vereador Matias, um dos organizadores, destacou o papel fundamental do deputado Jean Mendonça em viabilizar os materiais para todos os participantes. "A cada ano, nosso evento ganha mais importância, pelo nível dos atletas, e este ano, todas equipes foram contempladas com uniformes, bolas e chuteiras. Esse apoio é muito importante para o esporte amador que, em muitos casos, é a única opção de lazer para os trabalhadores", afirmou.
O deputado Jean Mendonça reiterou seu compromisso em apoiar e incentivar o esporte nos municípios. Ele também agradeceu o apoio essencial dos empresários locais, articulados pela Associação Empresarial e Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Pimenta Bueno, conhecidos por seu histórico de incentivo aos esportistas. Jean Mendonça citou a própria Copa Regional Top Net como fruto desse engajamento. "Um exemplo da importância dos empresários é a realização da Copa Regional Top Net. É o esporte colocando Pimenta Bueno em posição de destaque", concluiu o parlamentar, enfatizando o crescimento do evento que começou na cidade e hoje atrai equipes dos municípios vizinhos.
