Deputado Eyder Brasil concede voto de louvor a técnicos industriais de Rondônia

Técnicos Industriais de Rondônia que fazem parte do Conselho Regional dos Técnicos Industriais da 1ª Região (CRT-01) receberamvoto de louvor concedido pelo deputado estadual Eyder Brasil, em reconhecimento aos serviços prestados à sociedade. A homenagem reuniu profissionais de municípios como Ariquemes, Ji-Paraná, Ouro Preto do Oeste, Vilhena e também da capital.
Representando os homenageados, o técnico José Ronaldo Costa agradeceu o reconhecimento. “Esse gesto do deputado Eyder Brasil nos motiva a seguir em frente, com dedicação e compromisso. É uma conquista para toda a categoria”, destacou.
Durante a solenidade, o deputado destacou a relevância do trabalho desenvolvido pelos técnicos e garantiu que pretende atuar no Parlamento para fortalecer a categoria. “Faço questão de ser uma ferramenta aos técnicos, para rever legislações atrasadas e buscar avanços que tragam valorização e melhores condições de trabalho para esses profissionais”, concluiu Eyder.
