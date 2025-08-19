Deputado Estadual Marcelo Cruz entrega trailer para saúde do município de Pimenta Bueno

Publicada em 19/08/2025 às 10h38
O deputado estadual Marcelo Cruz (PRTB) entregou à saúde de Pimenta Bueno um trailer odontológico e ginecológico no valor de R$ 200 mil. A iniciativa atendeu a um pedido do ex-vereador Rafael e tem como objetivo ampliar o atendimento à população local.
A solenidade contou com a presença da prefeita professora Marcilene Rodrigues, do ex-vereador Rafael, do secretário de agricultura e parceiro do deputado, Oziel, além de demais convidados e moradores.
Marcelo Cruz destacou que já investiu mais de R$ 6 milhões no município, sendo que mais de R$ 750 mil foram destinados especificamente à saúde de Pimenta Bueno.
A prefeita Marcilene Rodrigues afirmou que “esse equipamento complementa os serviços oferecidos no município e reforça o compromisso com a saúde da população”. Ela também ressaltou a parceria institucional com o deputado e seu apoio constante.
O deputado Marcelo Cruz comentou: “é uma satisfação atender a solicitação do ex-vereador Rafael e entregar esse equipamento moderno. Continuamos trabalhando por Pimenta Bueno, com recursos e ações concretas em saúde, agricultura e infraestrutura”.
O ex-vereador Rafael declarou que “essa ação é fruto de diálogo e compromisso com a cidade. O trailer vai facilitar o acesso da comunidade a serviços essenciais”.
