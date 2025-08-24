Por RondôniaDinâmica
Publicada em 24/08/2025 às 09h50
O deputado Deputado Dr. Luís do Hospital esteve em Jaru, acompanhado do prefeito Jeverson Lima e do secretário de Agricultura Luiz Paulo, para a entrega de mais de 180 toneladas de calcário voltadas ao fortalecimento da produção rural no município.
Durante o ato, o parlamentar afirmou que sua atuação é voltada à defesa de produtores. “Defendo sempre quem planta e quem cria, porque são os produtores que garantem alimento na mesa das nossas famílias”, declarou.
Na ocasião, o deputado também agradeceu ao governador coronel Marcos Rocha pela parceria que possibilitou o investimento. “Agradeço ao nosso governador Cel. Marcos Rocha pela parceria em mais esse importante investimento para a agricultura”, registrou.
