Deputado Delegado Camargo homenageia Associação Sorriso do Amanhã com Votos de Louvor

A Assembleia Legislativa de Rondônia realizou, nesta segunda-feira (25), uma sessão solene proposta pelo deputado Delegado Camargo, em homenagem à Associação Sorriso do Amanhã. Na ocasião, a instituição, seus membros e apoiadores receberam Votos de Louvor, em reconhecimento ao relevante trabalho social desenvolvido em Porto Velho.
Durante a cerimônia, foram entregues homenagens a voluntários e colaboradores que se dedicam diariamente a fortalecer a associação e ampliar o alcance de suas ações. Entre os homenageados estão Luiz Henrique Araújo Viana, Eduardo Anchieta Cavalcante, Delfonjacks Silva Viana, Tiago Lima Viana, Luiz Henrique Braga, Alex de Oliveira Soares, Rafael Maciel da Silva, Dheciane Charles Cruz, Flávia Marcela de Oliveira Viana, Ronald Brito Rodrigues, Ana Carolina Rodrigues, Ana Clara Cardoso da Silva, Kayque Rodrigues da Silva, Ketlen Cristina Chagas da Silva, Beatriz Araújo da Silva, Daniela Ingrid de Sá Ferreira, Zilda de Souza Cardoso, Elizangela Oliveira Pena, Cherillane Saldia Feitoza, Jennifer Audrey Alves Cuelhar, Janaina Goldino Pessoa, Karina Andrade da Silva, Lucas de Souza Neto, Yuri Almeida Silva, Thalia Ferreira Amorim, Wagner Farias de Oliveira, Guilherme Silva Patricio, Diego Rodrigues Flávio.
A trajetória da Associação
O Sorriso do Amanhã nasceu em 2019, na Base Aérea de Porto Velho, idealizado por Luiz Henrique e Eduardo Ancheta. A iniciativa começou de forma simples, com a entrega de sopas à comunidade, e logo ganhou força com o apoio de voluntários.
Durante a pandemia da Covid-19, o projeto se tornou essencial, levando cestas básicas, alimentação, cuidados de saúde e apoio social a centenas de famílias em um dos períodos mais difíceis da história recente.
Em 2023, o projeto foi oficialmente constituído como Associação Sorriso do Amanhã, ampliando sua atuação e consolidando-se como referência em solidariedade e transformação social. Desde então, promove campanhas em datas comemorativas, oferece atendimentos médicos voluntários e atua em situações emergenciais, como enchentes e secas.
Reconhecimento público
Ao propor a homenagem, o deputado Delegado Camargo destacou a relevância do trabalho realizado pela entidade.
“Um gesto simples de solidariedade cresceu e se transformou em uma rede que leva esperança, dignidade e amor ao próximo. Essa homenagem é o reconhecimento justo a todos que constroem essa história”, afirmou o parlamentar.
A Associação Sorriso do Amanhã segue firme no propósito de levar dignidade e esperança às famílias rondonienses, inspirando a sociedade com o exemplo de voluntariado e compromisso com o bem comum.
