Deputado Cirone Deiró assegura recursos e população de Andreazza recebe ambulância

Publicada em 19/08/2025 às 13h40
A população de Ministro Andreazza já está sendo atendida por uma ambulância adquirida pela Prefeitura, com recursos assegurados pelo deputado estadual Cirone Deiró. “É um veículo traçado, com condições de transportar pacientes em qualquer lugar do município, oferecendo um atendimento digno, conforme as pessoas merecem”, disse o deputado. Ele explicou que a reivindicação foi feita pelo vereador Ademar Iarema, o Mazin.
De acordo com o deputado, os recursos para a aquisição da ambulância, R$ 370 mil, foram viabilizados com o apoio do governador, coronel Marcos Rocha, “que tem se empenhado em fazer o melhor para a população”. Cirone também destacou a importância da parceria com os representantes locais de cada região. “O vereador faz a reivindicação, o deputado busca o recurso e o prefeito aplica”, disse.
Cirone lembrou que tem trabalhado em parceria com o prefeito Mila da Agricultura e com os vereadores, no sentido de buscar os recursos que Andreazza precisa. Entre as ações do deputado, já executadas no município, está a realização de obras de recuperação de ruas e de rodovias, aquisição de implementos agrícolas, de medicamentos e revitalização de praças. Encontra-se em fase de liberação também, recursos para a reforma de escolas e, construção de mais uma praça.
Mila da Agricultura agradeceu os recursos assegurados pelo deputado em favor de Andreazza e disse que o apoio dele tem tornado sua gestão mais suave. “O deputado Cirone foi o mais votado aqui, sinal que a população reconhece seu trabalho”, disse.
O vereador Mazin afirmou que a aquisição da ambulância é só mais uma, entre muitas ações do deputado, em benefício de Andreazza. Ele citou como exemplo, a aquisição de um aparelho de raio-x e a realização de uma operação tapa-buracos. “O deputado Cirone está sempre pronto para atender nossos pedidos, em favor da população”,afirmou.
