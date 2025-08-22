Deputado Alex Redano destina emenda de R$ 150 mil para a 27ª Mostra de Folclore e Cultura Popular da Associação São Tiago Maior

Publicada em 22/08/2025 às 13h40
Em um gesto de apoio à cultura e às tradições locais, o presidente da Assembleia Legislativa deputado Alex Redano (Republicanos), destinou uma emenda parlamentar no valor de R$ 150 mil para a realização da 27ª Mostra de Folclore e Cultura Popular, organizada pela Associação São Tiago Maior.
A contribuição do parlamentar visa fortalecer a estrutura do evento e garantir a diversidade das apresentações, que incluem quadrilhas, bois-bumbás, carimbó, danças e shows musicais. A Mostra de Folclore é um importante palco para a valorização dos artistas e grupos culturais da região, além de movimentar a economia local.
O presidente da Associação São Tiago Maior, Leonilson Souza Félix, destacou a importância do recurso para a continuidade e o sucesso do evento. “Esta emenda do deputado Alex Redano chega em um momento crucial e é fundamental para a realização da 27ª edição da nossa Mostra. Com esse apoio, conseguimos não só manter a qualidade do evento, mas também ampliar a programação, trazendo mais atrações para a comunidade. Somos imensamente gratos ao deputado por sua sensibilidade e compromisso com a cultura popular de Rondônia. Esse investimento é um reconhecimento ao trabalho de centenas de artistas e voluntários que se dedicam a manter vivas as nossas tradições.”
A programação da 27ª Mostra de Folclore e Cultura Popular contará com dezenas de apresentações. Entre os destaques da semana, estão as apresentações de juninas mirins e adultas, como a Nova Junina Mirim do Orgulho e a Junina Coração Dourado, além de companhias de dança, como a Cia de Dança Tsunami e a Cia de Dança Furacão. O evento também contará com um concurso de forró e shows de bandas como a Gata Forrozeira e Forró dos Três.
A Mostra será realizada na Rua Mané Garrincha, 3154, no Bairro Socialista, com uma extensa programação que se inicia na quarta-feira, 20 de agosto, e se encerra no domingo, 24 de agosto. A entrada é gratuita.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!