Deputada Gislaine Lebrinha entrega carro 0KM para Conselho Municipal de Educação em Machadinho
Por Julia Cardoso
Publicada em 20/08/2025 às 14h30
 Machadinho D’Oeste recebeu um carro 0KM destinado ao Conselho Municipal de Educação, por meio de emenda parlamentar da deputada estadual Gislaine Lebrinha (União Brasil). A entrega ocorreu no município com a presença do prefeito Paulo, da presidente do conselho Jocilene e da secretária de Educação Laane. 

O equipamento tem como objetivo oferecer mais conforto aos trabalhadores do conselho e facilitar a execução das demandas do dia a dia, contribuindo para o bom funcionamento da gestão educacional no município. 

Sobre a entrega, a deputada Gislaine Lebrinha afirmou

“Fico feliz em poder contribuir para que os profissionais da educação tenham melhores condições de trabalho. Nosso compromisso é com a qualidade da educação e com o bem-estar de quem faz a diferença nas escolas.” 

Lebrinha agradeceu a recepção no município e destacou que novos recursos estão previstos, incluindo um ônibus escolar em trâmite para aprovação. Ela ressaltou ainda o apoio do governo do estado, especialmente do governador Coronel Marcos Rocha, e das lideranças locais, que possibilitam a viabilização de projetos voltados à educação e à melhoria da qualidade de vida dos estudantes. 

