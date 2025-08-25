De Jaru à Alero: Dr. Luís do Hospital relembra trajetória em entrevista à Rede TV

Publicada em 25/08/2025 às 08h20
O deputado estadual Dr. Luís do Hospital concedeu entrevista ao apresentador Leo Ladeia, na última sexta-feira (22), na Rede TV, em Porto Velho. Durante a conversa, relembrou sua trajetória pessoal e profissional, destacou os principais desafios enfrentados na área da saúde e reafirmou seu compromisso com o desenvolvimento de Rondônia, especialmente nas áreas de saúde e agronegócio.
Natural de Catanduva (SP), criado em Santa Adélia, filho de comerciante e professora, Luís se formou em Medicina Veterinária em 1997, pela Universidade Unimar, em Marília (SP). Pouco depois, chegou a Rondônia para trabalhar como fiscal do Ministério da Agricultura em frigoríficos de Ji-Paraná e Jaru, onde construiu sua carreira ligada ao setor produtivo.
O ponto de virada veio em 2017, quando foi convidado pelo então prefeito João Gonçalves Júnior para assumir o Hospital de Jaru, interditado pela Justiça devido à precariedade. “Aprendi com meu pai que os desafios são para enfrentar de frente. A saúde estava um caos e tivemos que tomar uma decisão difícil: derrubar e construir um novo hospital”, contou.
O projeto resultou na criação do Hospital de Jaru, inaugurado em dezembro de 2017, com 100 leitos e três salas cirúrgicas. “Quando há honestidade e sinceridade naquilo que fazemos, Deus coloca a mão e as coisas prosperam”, disse o deputado.
Dois anos depois, em 2020, foi eleito vereador mais votado da história do município, com 2.237 votos, chegando à presidência da Câmara de Jaru. Em 2022, conquistou uma cadeira na Assembleia Legislativa com 18.248 votos, figurando entre os mais votados do estado.
Na Alero, Dr. Luís já presidiu a Comissão de Agropecuária e Política Rural e atualmente é presidente da Comissão de Saúde, Previdência e Assistência Social. Ao longo de dois anos de mandato, já destinou mais de R$ 27 milhões em emendas parlamentares, beneficiando áreas como saúde, educação, infraestrutura, agricultura e segurança pública.
“Nosso foco é cuidar da saúde e do agronegócio. Cuidar das pessoas e do homem do campo. Rondônia é um estado pujante e o agro é a base desse desenvolvimento”, afirmou.
Ao ser questionado sobre o futuro político, o deputado respondeu de forma direta: “Tenho perfil executivo, gosto de gestão, mas o futuro a Deus pertence”.
Casado há 25 anos com a fonoaudióloga Andréa Schincaglia, Dr. Luís é pai de Victor e Maria Clara. Apesar da vida pública intensa, afirma manter a mesma simplicidade: “Minha vida não mudou. Hoje estou na política, tenho um mandato, mas continuo sendo o mesmo Luís. As pessoas me elegeram para trabalhar e é isso que busco: fazer o melhor”.
