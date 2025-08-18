Campanha da Fhemeron Itinerante em Pimenta Bueno registra mais de 200 bolsas de sangue coletadas

Por Assessoria
Publicada em 18/08/2025 às 14h49
A Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Estado de Rondônia (Fhemeron) realizou em Pimenta Bueno, nos dias 14 e 15 de agosto, a campanha itinerante de doação de sangue e cadastro de medula óssea.
Durante a mobilização, foram realizados 243 atendimentos, resultando na coleta de 207 bolsas de sangue e em 16 novos cadastros de doadores voluntários de medula óssea.
A iniciativa reforça a importância da doação regular para garantir o abastecimento dos estoques de sangue e ampliar as chances de pacientes que aguardam transplante de medula.
A Fhemeron agradeceu a participação da comunidade e destacou o engajamento dos voluntários que contribuíram para o sucesso da campanha.
