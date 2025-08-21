Artesãs de Porto Velho participam de capacitação na Bahia para fortalecer o artesanato sustentável

Publicada em 21/08/2025 às 16h36
Na madrugada desta quinta-feira (21), um grupo de nove artesãs de Porto Velho embarcou para o município de Amargosa, no estado da Bahia, onde participará de um curso intensivo de capacitação em extração e beneficiamento da fibra de bananeira.
A iniciativa é fruto do convênio nº 039/2012, firmado entre a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Semagric), e a Jirau Energia.
Com duração de sete dias, a formação será realizada na Associação Cambaúba, reconhecida nacionalmente como referência com o projeto Arte & Fibra, no uso sustentável da fibra de bananeira. Após o beneficiamento, esse material se transforma em matéria-prima para a confecção de artigos artesanais de alto valor agregado, como bolsas de luxo, acessórios e peças decorativas, que conquistam espaço nos mercados nacional e internacional.
O grupo é formado por três artesãs indígenas, três mulheres reassentadas em razão da formação do reservatório e da Área de Preservação Permanente (APP) da UHE Jirau, além de três artesãs da capital. Essas participantes atuarão como multiplicadoras, compartilhando os conhecimentos adquiridos em suas comunidades e fortalecendo o desenvolvimento do artesanato sustentável em Porto Velho.
RELEVÂNCIA
A presidente da Cooprojirau, Sandra Vicentini, destacou a relevância da ação. “Trata-se de uma oportunidade capaz de transformar a realidade econômica de muitas mulheres, por meio de um recurso sustentável e de grande aceitação no mercado. Este é um passo importante para fortalecer a economia solidária em Porto Velho”, afirmou.
O gerente técnico da Semagric, Roseval Guzo, reforçou o alinhamento da iniciativa com as políticas públicas municipais. “O aproveitamento da fibra de bananeira é um exemplo de tecnologia social que promove geração de renda e desenvolvimento sustentável, utilizando recursos que, em muitos casos, seriam descartados”, explicou.
Já o secretário da Semagric, Rodrigo Ribeiro, ressaltou o compromisso da gestão municipal com a valorização das comunidades.
“A Prefeitura de Porto Velho, sob a liderança do prefeito Léo Moraes, tem priorizado ações que fortalecem a agricultura familiar, o artesanato e a sustentabilidade. Essa parceria mostra como o poder público e a iniciativa privada podem unir esforços em benefício da população”, destacou.
De acordo com o secretário municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Sema), Vinícius Miguel, a participação de uma das artesãs, que também é servidora pública, terá papel estratégico na multiplicação do conhecimento. “Essa servidora será capacitada para compartilhar as técnicas aprendidas nas oficinas de educação ambiental que a Sema realiza, especialmente junto às crianças das escolas municipais. Dessa forma, unimos sustentabilidade, educação e valorização cultural”, afirmou.
Representando o grupo de artesãs, Najhara Lopes manifestou a expectativa em relação ao curso. “Estamos honradas com a oportunidade de representar nossas comunidades e levar novos conhecimentos que certamente ampliarão as alternativas de renda e fortalecer o artesanato local”, declarou.
Ao final da capacitação, estão previstas oficinas em Porto Velho e nas comunidades participantes, com o objetivo de difundir as técnicas aprendidas e consolidar uma rede de produção artesanal sustentável no município.
