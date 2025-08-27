Alex Redano indica reforma urgente da Escola Maria Abreu Bianco em Campo Novo de Rondônia

Publicada em 27/08/2025 às 14h20
O deputado estadual Alex Redano (Republicanos) apresentou indicação ao governo de Rondônia solicitando, com cópia à Secretaria de Estado da Educação (Seduc) e à Secretaria de Estado de Obras e Serviços (Seosp), a reforma urgente da Escola Maria Abreu Bianco, localizada no distrito de Vila União, no município de Campo Novo de Rondônia.
A estrutura da escola possui diversos danos (Foto: Assessoria parlamentar)
De acordo com o parlamentar, a unidade escolar enfrenta sérios problemas estruturais. O prédio encontra-se sem cobertura adequada, com paredes descascadas, ausência de piso apropriado e banheiros em péssimas condições de uso.
“Essa situação compromete não apenas a qualidade do ensino, mas também a segurança e a dignidade de alunos, professores e servidores. É fundamental que o governo atue com urgência para garantir um espaço adequado e digno para a comunidade escolar”, destacou Redano.
O prédio encontra-se sem cobertura adequada (Foto: Assessoria parlamentar)
A proposta reforça o compromisso do deputado em atuar na melhoria da infraestrutura das escolas do interior do estado, visando oferecer melhores condições de aprendizado e valorização dos profissionais da educação.
Foto: Assessoria
Comentários
Seja o primeiro a comentar!