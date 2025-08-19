Alan Queiroz solicita construção de ponte de concreto sobre o Rio Riachuelo, em Ji-Paraná

Publicada em 19/08/2025 às 13h50
Com foco na segurança viária e no fortalecimento da infraestrutura logística de Rondônia, o deputado estadual Alan Queiroz (Podemos) indicou ao governo de Rondônia a necessidade de realização de estudos técnicos e posterior contratação de empresa especializada para a construção de uma ponte em concreto estrutural sobre o Rio Riachuelo, no km 19,8 da RO-472, no município de Ji-Paraná.
A construção da ponte é um sonho antigo dos produtores rurais (Foto: DER-RO)
A construção da ponte é um sonho antigo dos produtores rurais e crucial para oferecer segurança na trafegabilidade no sentido de facilitar o escoamento da produção, bem como o desenvolvimento e integração econômica e social na divisa entre Rondônia e Mato Grosso.
Segundo o deputado Alan Queiroz, a ponte é estratégica para o desenvolvimento regional e merece atenção prioritária. “A substituição dessa ponte antiga por uma estrutura em concreto é fundamental não apenas para garantir segurança aos usuários, mas também para impulsionar o comércio, a mobilidade e a integração entre dois importantes estados da região Norte. Nosso compromisso é com uma infraestrutura eficiente, que atenda às reais necessidades da população”, destacou.
A indicação representa mais um passo no esforço do deputado em promover melhorias concretas para a malha viária estadual, com foco na prevenção de acidentes, no desenvolvimento econômico e na garantia de acesso digno para as comunidades rurais. Vale destacar também que, a nova ponte substituirá uma estrutura antiga, garantindo mais segurança e fluidez no tráfego, além de reduzir os riscos de acidente e conectar municípios importantes de Rondônia e Mato Grosso.
