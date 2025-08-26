Agosto Dourado: a importância da alimentação saudável para um leite materno de qualidade

Publicada em 26/08/2025 às 11h41
O aleitamento materno é um gesto de amor que fortalece não só o vínculo entre mãe e filho, mas também toda a família e a sociedade. Por isso, o governo de Rondônia, em alusão à Campanha Agosto Dourado, reforça a importância do aleitamento materno para a saúde coletiva.
Mais do que um simples ato de amor, o leite materno fortalece o sistema imunológico, reduz o risco de infecções e contribui para seu bem-estar geral. Amamentar é garantir vida, e uma alimentação adequada é fundamental para que o leite materno seja nutritivo, assegurando o crescimento saudável das crianças.
O governador de Rondônia, Marcos Rocha, salientou que a rede estadual de saúde conta com o Banco de Leite Santa Ágata, referência no incentivo à amamentação e na proteção da primeira infância. “O governo tem fortalecido as políticas públicas que valorizam a amamentação, pois cuidar das crianças é investir no futuro de Rondônia.”
A nutricionista da maternidade do Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro, Lya Demétrio, explicou que a alimentação da mãe é fundamental para o sucesso do aleitamento materno. “Para que o bebê ganhe peso de forma saudável, é essencial que a mãe tenha uma dieta equilibrada, rica em calorias e proteínas.” Além disso, os alimentos certos ajudam na recuperação da mãe após o parto, fortalecendo seu corpo e sua energia para os cuidados iniciais com o bebê.
Alimentos indicados para a mãe durante a amamentação:
Frutas frescas
Legumes variados
Proteínas magras
Grãos integrais
Gorduras saudáveis
Alimentos que devem ser evitados:
Bebidas alcoólicas
Alimentos com excesso de cafeína
Alimentos ricos em açúcar e gordura
Alimentos processados ou ultraprocessados.
Segundo a nutricionista da maternidade do HB, a hidratação também é fundamental, beber bastante água é indispensável para garantir uma produção constante e adequada de leite materno. “O leite materno é o alimento mais completo que um bebê pode receber, repleto de nutrientes, anticorpos e muito amor,” reforçou.
O titular da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), Jefferson Rocha, destacou que o apoio vai muito além das palavras. “Estamos empenhados para que as unidades de saúde ofereçam suporte integral às mães, com orientações, acompanhamento nutricional e assistência humanizada, para que a amamentação seja uma experiência segura e acolhedora.”
Mães aprendem gratuitamente técnicas de amamentação no Banco de Leite.
BANCO DE LEITE
O Banco de Leite Humano Santa Ágata é um espaço dedicado a apoiar a amamentação, promovendo a saúde dos bebês e a proteção da primeira infância. Atende gratuitamente mães e famílias que enfrentam dificuldades durante a amamentação, oferecendo:
Técnicas de amamentação
Orientação sobre a pega correta do bebê ao seio
Técnicas de massagem para alívio das mamas
Extração manual do leite
Preparação das mamas para a amamentação
Demonstração de posições confortáveis para amamentar
Orientação à rede de apoio da mãe
O Banco de Leite Santa Ágata está localizado no Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro, em Porto Velho, na Avenida Governador Jorge Teixeira, nº 3766 – Bairro Industrial. O atendimento funciona das 7h às 18h, de segunda a domingo, inclusive finais de semana e feriados.
