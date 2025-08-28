46ª Taça Alvorada de Futsal começa nesta quinta-feira em Ji-Paraná com 24 equipes

Publicada em 28/08/2025 às 08h30
A 46ª edição da Taça Alvorada de Futsal terá início nesta quinta-feira, 28 de agosto, em Ji-Paraná. A tradicional competição contará com a participação de 24 equipes na categoria masculino e deve movimentar o cenário esportivo do município nas próximas semanas.
A rodada de abertura será realizada no Ginásio de Esportes Adão Lamota, com três jogos confirmados: às 19h45, Real Estrela enfrenta o Audax; às 20h30, NeyMoicano encara o CTDE GD; e, fechando a noite, às 21h15, Red Bull joga contra o União F.C. O sorteio dos confrontos e a definição dos grupos foram realizados de forma online.
Os jogos acontecerão sempre às terças, quintas e sábados. As rodadas de sábado serão destinadas às equipes que vêm de outras cidades, facilitando a logística de deslocamento. Além de Ji-Paraná, a competição reunirá times de Porto Velho, Vilhena, Jaru, Ouro Preto do Oeste, Presidente Médici e Pimenta Bueno.
A Taça Alvorada de Futsal é promovida pela Prefeitura Municipal de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Esportes (Semes), em parceria com a Liga de Futebol de Salão de Ji-Paraná. A realização do evento faz parte da determinação do prefeito Affonso Cândido, que busca ampliar o calendário esportivo do município, garantindo bem-estar à população e integração entre atletas de diversas cidades do Estado.
A premiação prevista para este ano é de R$ 11 mil na categoria masculino, sendo R$ 8 mil destinados ao campeão e R$ 3 mil ao vice-campeão. A categoria feminino, que ainda está em fase de definição, já conta com oito equipes confirmadas e terá uma premiação de R$ 5 mil.
Mais informações sobre a competição podem ser obtidas pelos telefones (69) 99300-0009, com Vilson, ou (69) 99228-6916, com o professor Lucena. Detalhes também estão disponíveis no link https://copafacil.com/-kp3s6
Fotos: SEMES
Comentários
Seja o primeiro a comentar!