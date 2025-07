AÇÕES INTEGRADAS

Mobilização estadual fortalece políticas públicas sobre drogas durante semana temática em Rondônia

A 27ª Semana Nacional e 5ª Semana Estadual de Políticas Públicas Sobre Drogas envolveu as 10 secretarias regionais e atingiu os 52 municípios do Estado com a realização de 326 ações