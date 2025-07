PREVENÇÃO

Encerramento da Semana de Políticas Públicas Sobre Drogas reúne autoridades e população em Porto Velho

A 27ª Semana Nacional e 5ª Semana Estadual de Políticas Públicas Sobre Drogas envolveu as 10 secretarias regionais e atingiu os 52 municípios do Estado com a realização de 326 ações