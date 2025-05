"AGRESSÕES VERBAIS"

SINTERO repudia agressão machista contra ministra Marina Silva e manifesta solidariedade

O episódio protagonizado pelo senador Marcos Rogério (PL), do Estado de Rondônia, que mandou a ministra “se pôr no seu lugar”, é mais uma expressão clara do machismo estrutural que insiste em calar e intimidar as mulheres