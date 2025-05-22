Prefeitura de Cacoal realiza 2ª convocação de candidatos aprovados no Concurso Público

Publicada em 22/05/2025 às 09h12
A lista inclui profissionais para diversas áreas, como Agente de Manutenção e Reparos, Braçal, Cozinheiro, Cuidador, Eletricistas, Fonoaudiólogo, Mecânicos, Motoristas, Médico do Trabalho, Nutricionista, Oficial do Magistério (Pedagogo), Orientador Educacional, Pedreiro, Psicopedagogo, Supervisor Escolar e Terapeuta Ocupacional.
Prazos e Procedimentos para Convocados
Os candidatos têm 30 (trinta) dias a partir da data de publicação para comparecer ao Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Cacoal. O local de atendimento é na Rua Anísio Serrão, nº 2100, Centro.
É fundamental que, nesse período, os convocados realizem a ciência do documento auxiliar de convocação e entreguem toda a documentação exigida para a investidura e posse, conforme detalhado no item 12 do Edital do concurso.
Atenção à Perda da Vaga
A Prefeitura reforça que o não comparecimento no prazo estabelecido, ou a falta de entrega da documentação necessária, implicará na perda do direito à vaga, conforme previsto na Lei nº 2.735/PMC/2010 e no item 12.5 do edital.
Classificação dos Convocados
Os candidatos relacionados abaixo estão convocados conforme a Homologação do Resultado Final e devem atender aos requisitos do item 2 e Anexo II do Edital nº 001/2024/PMC/SEMAD/RO.
Abaixo, a lista dos convocados por cargo:
CARGO: AGENTE DE MANUTENÇÃO E REPAROS
5º JOCIVALDO TEIXEIRA BORGES
6º ALEXANDRO FELIX DE OLIVEIRA
7º ELSON GUILHERME DA SILVA
8º DAVI ÁGAPE ELIAS GALHENO
9º RODRIGO FREDERICO DOS SANTOS
10º AILTON PAULINO SOARES JUNIOR
CARGO: BRAÇAL:
2º MATHOS RAWEL PINTO DA SILVA
CARGO: COZINHEIRO:
1º ANA CRISTINA PAIXAO BARBOZA
2º VANESSA APARECIDA SILVA DA
CARGO: CUIDADOR:
7º KAUANE DA LUZ
8º KARINY VIEIRA NUNES
9º IZABELA FERNANDA CHAVES
10º ANA CARLA ELLER CAETANO
11º LETICIA ALMEIDA LIVRAMENTO
12º PATRICIA SANTINON DO CARMO
13º MICHELLE DE LIMA SOUSA
14º GABRIELLY RICARTE SOUSA
15º WELLITON VIANA Simões
16º DANIELLI RODRIGUES NUNES
17º LOHAINA PEREIRA DE SOUZA
18º JULIA PARMEJIANI TOIGO
19º AMANDA DA SILVA
20º EDINALDO SOUZA DE OLIVEIRA
21º MARCUS VINICIUS GODOI MOREIRA
22º JOSIANE KEMPIM
CARGO: ELETRICISTA PREDIAL
1º EDELBERTO LIMA DOS SANTOS
CARGO: ELETRICISTA PARA AUTOS
1º PAULO FRANCISCO AZEVEDO
CARGO: FONOAUDIÓLOGO
1º JORDANA LEITE TEIXEIRA
CARGO: MECÂNICO GERAL
1º GEAN MOREIRA DA COSTA
CARGO: MECÂNICO DE VEÍCULOS PESADOS
1º MAILON PAIVA TEIXEIRA
CARGO: MOTORISTA DE VIATURAS LEVES
1º BRUNO BRITO DE ASSIS
2º PETERSON DA SILVA HERNANDEZ
3º JANIELITON GABRIEL
CARGO: MOTORISTA DE VIATURAS PESADAS
5º JOSÉ DE PAULA GONZAGA FILHO
6º JHONATA MACIEL MURBACK
7º ARNALDO JUNIOR TEIXEIRA
CARGO: MÉDICO DO TRABALHO
1º ROBERTA MIRANDA SOARES
CARGO: NUTRICIONISTA
1º RAFAELA DIAS DAMIÃO
CARGO: OFICIAL DO MAGISTÉRIO – PEDAGOGO 30H
17º MARINA MARQUES DE ANDRADE
18º CAMILA MOREIRA DE OLIVEIRA
19º DAIANE PANDOLFI BERNARDES
20º ROSINEIA GOZZER SAMPAIO
21º TATIANE DE ALMEIDA PEREIRA
22º DIEGO LAÉRCIO SOUZA CARVALHO
23º ALINE DE ASSIS FERREIRA
24º ANDREIA PEREIRA RAMOS
25º ELAINE NUNES DE LACERDA
26º RAQUEL ALVES VIEIRA
27º LUCILENE OLIVEIRA DE JESUS
28º ESTER PEREIRA DA COSTA
29º DENI ROSA VIEIRA
30º VALDICEIA SOARES CAMPOS
31º FRANCIELE MARQUES DA SILVA
32º JAQUELINE GARCIA TEIXEIRA
33º ANA PAULA TIMOTEO SOARES
34º MIDIÃ RODRIGUES LEAL
35º SIMONE RANGEL DOS SANTOS
36º MARLEI DA SILVA MIGUEL
37º BÁRBARA FEITOSA FELIPE
38º ELENILDA BATISTA DE OLIVEIRA
39º ROZIANI VICENTE DEBERNARDIN
40º MATEUS LEONARDO CASSIMIRO
41º JESSICA GRABOVSKI
42º FERNANDA SILVA BAÚ
43º CAMILA GALDINO MARGON DOS
44º APARECIDA SOARES DE MATOS
45º DANIELI FREITAS DA SILVA
46º NOEME DUARTE FÉLIX DA SILVA
47º JOCENI MEDEIROS DA SILVA
48º FABÍOLA SILVA SANTOS
49º JOSIANE DE SOUZA SILVA
50º ALINI CAPELETTO DE OLIVEIRA
51º CAREN VITóRIO ROCHA RIBEIRO
52º MARIA HELENA DE LIMA
53º MARCIELY CRISTIANE CAMPOS
54º JOSE FERNANDO ROSA NUNES
55º STéFANY MESQUITA DE OLIVEIR
56º ELAINE CRISTINA MILLER
57º FERNANDA FREZ SOARES
CARGO: ORIENTADOR EDUCACIONAL
1º DENISE BIESEK
2º JOSE DO ROSARIO SILVA
3º GESSICA KAUINY DA SILVA
4º MARCIA PEREIRA DE SENA
CARGO: PEDREIRO
1º VANDERCI MENDES LOPES
2º ELIAS JUNIO JESUS FREDERICO
CARGO: PSICOPEDAGOGO
1º MICHELY GRIFFO DOS SANTOS
CARGO: SUPERVISOR ESCOLAR
1º ZULMáRIA IZABEL DE MELO
2º MARCUS VINICIUS PRATA DE
3º JOISELITA DE ALMEIDA FAZIO
4º ROSANGELA MARIA DE JESUS
5º EDSON GONCALVES RIBEIRO
CARGO: TERAPEUTA OCUPACIONAL
1º JECIANE DE SOUZA SAMPAIO
Candidatos Convocados para Vagas Reservadas a PCD
CARGO: OFICIAL DO MAGISTÉRIO – PEDAGOGO 30H – PCD
178º EDINEIA DIAS MENEZES
184º JULIA GRACIELA DO PRADO
217º LUCINEIDE DOS SANTOS DA
228º EVILASIA POSSMOSER DOS
298º LARA SWALUAN SILVA
314º CARLOS WELLINGTON FERREIRA
326º GELCILENE PEREIRA DA SILVA
337º LUZIENE SOARES DE OLIVEIRA
472º RODRIGO DIOGO VIDAL (Ausente à avaliação BioPsicossocial)
CARGO: ORIENTADOR EDUCACIONAL – PCD
6º ÉRICA GARAY PEREIRA