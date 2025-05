PROJETO

Em visita ao SINJUR, Thiago Flores anuncia pré-candidatura ao Governo e reforça apoio ao descongelamento do tempo de serviço dos servidores na época da COVID-19

Recebido pelo presidente do SINJUR, André Coelho, o parlamentar destacou que sua decisão vem sendo construída com base no diálogo com instituições e categorias representativas