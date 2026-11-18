Por AGÊNCIA BRASIL

Publicada em 18/11/2026 às 15h32

A violência doméstica e familiar atinge mais mulheres negras no Brasil. A 11ª Pesquisa Nacional de Violência contra a Mulher, realizada pelo Instituto de Pesquisa DataSenado em parceria com o Observatório da Mulher contra a Violência do Senado Federal, revela que cerca de um terço das mulheres negras (34%) vivenciou alguma situação de violência doméstica ou familiar nos 12 meses anteriores ao levantamento. Entre as mulheres brancas, o percentual é inferior, 30%.

O recorte Violência Doméstica e Familiar contra Mulheres Negras da mesma pesquisa nacional foi lançado na segunda-feira (16), no Senado Federal, para marcar o Dia de Zumbi e da Consciência Negra, lembrado em 20 de novembro.

O levantamento entrevistou, entre 16 de maio e 8 de julho de 2025, 21.641 mulheres de 16 anos ou mais, sendo 13.794 autodeclaradas pretas e pardas.

As mulheres negras são o maior grupo populacional do Brasil. De acordo com o Censo Demográfico de 2022, 28,3% da população brasileira são mulheres negras, o que representa praticamente uma a cada três brasileiras.

Percepção de violência

Os dados revelam que a violência vivida nem sempre é reconhecida. Em 2025, 30% das mulheres negras alegaram não ter sofrido violência, mas, quando apresentadas a uma situação de violência concreta, dizem ter passado por ela, sem nomeá-la como violência. Em 2023, esse índice foi de 28%.

Entre as brasileiras negras que vivenciaram alguma situação de violência doméstica ou familiar nos 12 meses anteriores ao levantamento, apenas 4% reconheceram e nomearam esses episódios como violência.

O levantamento do DataSenado mostra também que, para 81% das mulheres negras, a percepção é que a violência doméstica e familiar aumentou nos 12 meses anteriores à pesquisa; enquanto 13% consideram que a situação permaneceu igual; e 4% avaliam que diminuiu. O restante não opinou.

Violência vivenciada

Do total de entrevistadas, 29% responderam que já sofreram violência praticada por um homem e 70% relataram conhecer alguma amiga ou familiar que tenha passado por essa situação.

Entre as mulheres brancas, 24% declararam ter sofrido algum tipo de violência doméstica provocada por um homem. O maior índice é das mulheres indígenas (37%). Entre as de raça/cor amarela, o percentual é de 27%.

Canais de proteção

O recorte da violência contra as mulheres negras indica que canais oficiais de denúncia são pouco acionados. Mais da metade (59%) não denunciaram em uma delegacia comum ou delegacias especializadas no Atendimento à Mulher (Deams).

As redes informais de acolhimento mais procuradas pelas mulheres, pelo reconhecimento de proximidade, foram:

buscaram a igreja: 53%;

recorreram a amigos: 52%;

procuraram a família: 52%.

Entre os demais serviços de proteção procurados por mulheres negras para denunciar a violência:

34% das vítimas buscaram uma delegacia comum;

30%, a Central de Atendimento à Mulher - Ligue 180;

30%, um serviço de assistência à saúde;

26%, delegacias especializadas no Atendimento à Mulher;

6% não tiveram qualquer atitude.

A diretora executiva da associação sem fins lucrativos Gênero e Número, Vitória Régia da Silva, avalia que esses dados revelam uma distância importante entre as mulheres negras e os canais oficiais de proteção. A entidade se dedica à produção, análise e comunicação de dados especializados sobre gênero, raça e sexualidade.

"Igrejas, amigos e familiares estão mais próximos do cotidiano e dos territórios dessas mulheres e podem ser procurados sem que elas precisem, naquele primeiro momento, nomear o que viveram como violência ou decidir fazer uma denúncia.”

Por isso, Vitória defende que a aproximação com as redes comunitárias deve ampliar o acesso à proteção pública, e não transferir para essas redes a responsabilidade estatal. Ela reforçou que cabe ao Estado garantir delegacias preparadas, atendimento psicossocial, acesso à Justiça, moradia segura e condições para que as vítimas reconstruam a vida.

Vitória Régia da Silva, diretora executiva da Gênero e Número - Foto: Kely Lima/Gênero e Número/Divugação

A ativista entende que o Estado falha quando os serviços estão distantes, funcionam em horários restritos, não oferecem atendimento integrado ou fazem com que a mulher precise repetir várias vezes o relato da violência.

“A procura por igrejas, amigos e familiares revela a força das redes de proximidade, mas também a distância entre as mulheres negras e os canais oficiais de proteção. Essas redes podem acolher e orientar, mas não podem substituir o Estado. Os serviços públicos precisam ser acessíveis, confiáveis e oferecer condições concretas para que essas mulheres e seus filhos estejam protegidos”, afirmou.

Acolhimento, não barreira

Para ela, a rede religiosa e comunitária pode ser uma porta de entrada para acompanhar a mulher durante esse percurso. Na prática, Vitória Régia percebe que essa escuta pode funcionar como uma ponte quando a liderança religiosa ou comunitária acredita no relato da vítima de violência doméstica, não responsabiliza a mulher, informa sobre seus direitos e a encaminha à rede de proteção. “Como existe uma relação prévia de confiança, esse acolhimento pode ajudar a mulher a reconhecer a violência e considerar a busca por atendimento especializado.”

No entanto, ela entende que essa mesma escuta pode se transformar em barreira quando a orientação prioriza a preservação do casamento, recomenda apenas o perdão ou a oração, incentiva a reconciliação com o agressor ou trata a violência como um problema privado da família.

O Ministério das Mulheres reconhece a relevância de familiares, comunidades e instituições religiosas no acolhimento, mas faz um alerta. “Esse apoio pode facilitar o acesso à proteção, mas também retardá-lo quando os relatos são desacreditados ou a busca por atendimento especializado é desencorajada”, pondera a pasta em nota enviada à Agência Brasil.

Para ampliar o acesso à informação, o ministério destaca o Ligue 180 (gratuito e em funcionamento durante 24 horas), que também pode ser acionado por terceiros, como familiares, amigos e vizinhos e lideranças comunitárias.

Aproximação das redes comunitárias e religiosas da rede oficial

Como parte da solução, a diretora executiva defende a formação das lideranças comunitárias e religiosas baseada nos direitos das mulheres e na compreensão de que a proteção da vida deve orientar qualquer encaminhamento.

No caminho apontado, Vitória Régia explica que deve haver a aproximação desses atores com a rede oficial de proteção, para que as vítimas conheçam os serviços disponíveis no território, com protocolos claros de encaminhamento.

Ela dá como exemplo o Programa Municipal de Capacitação Famílias de Fé, instituído no município do Rio de Janeiro pela Lei nº 9.544/2026. “A proposta é capacitar lideranças religiosas e construir pontes com as políticas públicas de proteção. Para que uma iniciativa assim seja efetiva, precisa haver formação continuada, articulação permanente com os serviços e acompanhamento dos encaminhamentos realizados.”

Violência que não chega aos registros

Quando perguntado às mulheres negras qual foi o principal motivo para a vítima não ter denunciado a agressão, encabeça a lista a preocupação com os filhos, apontada em 21% dos casos. Razões justificadas pelo fato de 60% delas terem filhos menores de 18 anos e 24%, filhos maiores de 18 anos.

Os demais motivos são referentes à subnotificação da violência:

têm medo da pessoa que a agrediu: 16%;

têm vergonha da agressão: 12%;

acreditam que não há punição: 10%;

acreditam que será a última vez: 9%;

dependem financeiramente da pessoa que a agrediu: 6%;

falta de provas: 2%;

outros: 18%.

A assessora e cientista política do Observatório da Mulher contra a Violência, Adriana Martins Dornelas, aponta os principais desafios: “São incluir as responsabilidades do cuidado e dos filhos no enfrentamento à violência, mais autonomia econômica e acesso aos serviços formais de proteção”, lista.

Desconhecimento da lei e insegurança

O cenário é agravado pelo baixo conhecimento da população feminina preta e parda sobre a Lei Maria da Penha: 79% sabem pouco ou nada.

Em relação às medidas protetivas de urgência (previstas nessa legislação), o baixo grau de conhecimento é ainda mais expressivo: 85% das mulheres ouvidas apresentaram pouco ou nenhum conhecimento sobre os instrumentos de enfrentamento à violência doméstica e familiar (68% conhecem pouco e 17%, nada).

Entre as mulheres negras que declararam ter sofrido violência no último ano, 37% solicitaram medidas protetivas de urgência.

O estudo conclui que o caminho para a denúncia transmite pouca segurança às vítimas negras. Segundo Vitória Régia da Silva, para que esses serviços governamentais sejam reconhecidos como espaços de proteção, é necessário:

garantir escuta qualificada,

atendimento sem julgamento; e

respostas que considerem a vida concreta da mulher.

Isto porque muitas mulheres vítimas de violência precisam saber onde poderão morar, como sustentar os filhos e se continuarão protegidas depois da denúncia, completa Vitória Régia. “Acolhimento e proteção precisam caminhar juntos.”

Ela acrescenta que também é preciso investigar como o racismo institucional interfere nesse atendimento, porque a pesquisa mostra a desigualdade racial, mas não acompanha a experiência de cada mulher dentro da delegacia ou do centro de assistência.

O Ministério das Mulheres informou à Agência Brasil que, desde 2023, tem ampliado a rede de atendimento às mulheres em situação de violência. “Os espaços oferecem acolhimento, apoio psicossocial, orientação jurídica e acesso aos serviços de proteção, incluindo informações sobre a Lei Maria da Penha e as medidas protetivas.”

Segundo o ministério, o número de Casas da Mulher Brasileira em funcionamento aumentou de sete para 13. Além disso, foram inaugurados 18 centros de Referência da Mulher Brasileira, e 64 equipamentos públicos, como salas de acolhimento em delegacia, estão em fase de implantação no país.

Encontre ajuda

Mulheres em situação de violência doméstica e familiar e qualquer outra pessoa que tenha conhecimento de ocorrências contra mulher podem denunciar os fatos em diferentes canais.

O mais divulgado é a Central de Atendimento à Mulher – Ligue 180: atendimento gratuito, humanizado e sigiloso, 24 horas por dia, todos os dias da semana. As denúncias podem ser feitas pelo telefone 180, pelo WhatsApp (61) 9610-0180, pelo e-mail [email protected] e por videochamada na Língua Brasileira de Sinais (Libras). O atendimento pode ser feito nos idiomas português, inglês e espanhol.

Confira outras instituições e serviços oficiais no país:

Em casos de emergência, deve ser acionada a Polícia Militar, por meio do telefone 190.

Delegacias especializadas no Atendimento à Mulher (Deams) da Polícia Civil de cada uma das 27 unidades da federação, que realizam ações de prevenção, apuração, investigação e enquadramento legal. Nessas unidades, é possível registrar boletim de ocorrência e solicitar medidas de proteção de urgência;

Juizados/Varas especializadas: são órgãos da Justiça com competência cível e criminal, responsáveis por processar, julgar e executar as causas decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher. Suas principais funções são: julgar ações penais e conceder medidas protetivas;

Coordenadorias de Violência contra a Mulher: criadas em 2011, por resolução do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), são responsáveis por elaborar sugestões para o aprimoramento da estrutura do Judiciário na área do combate e prevenção da violência contra as mulheres e dar suporte aos magistrados, servidores e equipes multiprofissionais neste tipo de trabalho, como forma de melhorar a prestação jurisdicional;

Casas-abrigo: oferecem local protegido e atendimento integral (psicossocial e jurídico) a mulheres em situação de violência doméstica (acompanhadas ou não de filhos) sob risco de morte. Elas podem permanecer nos abrigos por um período de 90 a 180 dias.

Casa da Mulher Brasileira: integra, no mesmo espaço, serviços especializados para os mais diversos tipos de violência contra as mulheres: acolhimento e triagem; apoio psicossocial; delegacia; juizado; Ministério Público, Defensoria Pública; promoção de autonomia econômica; cuidado das crianças – brinquedoteca; alojamento de passagem e central de transportes;

Centros de Referência de Atendimento à Mulher: fazem acolhimento, acompanhamento psicológico e social e prestam orientação jurídica às mulheres em situação de violência.

Órgãos da Defensoria Pública: prestam assistência jurídica integral e gratuita à população desprovida de recursos para pagar honorários de advogado e os custos de uma solicitação ou defesa em processo judicial, extrajudicial, ou de um aconselhamento jurídico.

Serviços de saúde especializados para o atendimento dos casos de violência contra a mulher: contam com equipes multidisciplinares (psicólogos, assistentes sociais, enfermeiros e médicos) capacitadas para atender aos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher.

