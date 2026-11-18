Por AGÊNCIA BRASIL

Publicada em 18/11/2026 às 15h38

Uma manifestação marcada para as 17h de quinta-feira (19) vai cobrar justiça pelo professor André Aires, espancado por um grupo de homens no centro do Rio de Janeiro depois de ter impedido e denunciado a agressão de um deles contra uma mulher.

O caso ocorreu à luz do dia e no meio da rua, nas proximidades da Praça da Cruz Vermelha. A mulher que era alvo das agressões conseguiu fugir do agressor, mas o professor levou sucessivos golpes, como socos e chutes.

Ele sofreu traumatismo craniano, perfuração no pulmão e múltiplos ferimentos. Além disso, foi alvo de ofensas homofóbicas e xingamentos.

O professor foi internado no Hospital Municipal Miguel Couto, na zona sul da cidade. Ele chegou à unidade em estado grave, mas, segundo o último boletim médico, o quadro é estável e o paciente segue sedado e intubado.

A equipe médica aguarda a reação de André até quinta-feira para decidir os próximos passos do tratamento.