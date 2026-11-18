Por AGÊNCIA BRASIL

Publicada em 18/11/2026 às 15h43

O procurador-Geral da República, Paulo Gonet, enviou nesta terça-feira (17) ao Supremo Tribunal Federal (STF) parecer favorável à prorrogação, por 90 dias, do inquérito que investiga os pagamentos do ex-banqueiro Daniel Vorcaro para o filme Dark Horse, a cinebiografia do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Na manifestação, Gonet diz que não vê impedimentos para o pedido de prorrogação, que foi solicitado pela Polícia Federal (PF).

“A continuidade da colheita de elementos de informação é cabível e adequada, não se vislumbrando óbices à dilação solicitada”, disse o procurador.

De acordo com a PF, a prorrogação é necessária para conclusão de perícias contábeis e para aguardar a tramitação do pedido de cooperação internacional com os Estados Unidos para obter registros financeiros de entidades estrangeiras que teriam recebido repasses.

Os investigadores da PF também avaliam documentos repassados pelo empresário Antônio Carlos Freixo Júnior, delator do caso Master.

Os documentos comprovariam repasses para o fundo de investimentos Havengate Development, criado nos Estados Unidos para receber os pagamentos para o filme.

O caso chegou ao Supremo após o deputado federal Lindberg Farias (PT-RJ) solicitar a investigação sobre o pedido de dinheiro feito pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) a Vorcaro para o custeio das gravações.

O episódio veio à torna após o site The Intercept revelar que o senador pediu dinheiro a Vorcaro para financiar as gravações do filme que retrata a vida política de Bolsonaro.

Após a divulgação da conversa entre Flávio e Vorcaro, ocorrida em novembro do ano passado, o senador negou ter combinado qualquer vantagem indevida com o banqueiro e disse que os recursos eram privados.

Em julho deste ano, Flávio Bolsonaro foi incluído no inquérito e também passou a ser investigado.