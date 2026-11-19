Por Taiana Mendonça

Publicada em 19/11/2026 às 16h46

A vacinação contra o sarampo continua disponível gratuitamente nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de Porto Velho, mesmo após o encerramento das campanhas realizadas em diferentes regiões do município. A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), reforça que a imunização faz parte dos serviços permanentes da rede pública e é fundamental para proteger a população e evitar novos casos da doença.

Recentemente, o trabalho preventivo ganhou reforço nos distritos com a ação Vacinação Sem Fronteiras, realizada pela Semusa em parceria com a Agência Estadual de Vigilância em Saúde de Rondônia (Agevisa). Entre os dias 3 e 14 de novembro, a mobilização percorreu localidades como Nova Califórnia, Extrema, Abunã, Vista Alegre do Abunã e Nova Mutum Paraná, totalizando 2.398 doses de vacinas aplicadas.

Diante do registro de casos de sarampo em outros estados brasileiros, a Prefeitura reforça a necessidade de manter a população imunizada. O prefeito Léo Moraes destacou a importância de ampliar o acesso aos serviços de saúde, especialmente para as famílias que vivem em regiões mais distantes da área urbana.

“Quem mora nos distritos precisa ter acesso aos serviços de saúde. Levar essas equipes até as famílias é transformar esse compromisso em atendimento, garantindo que Porto Velho continue protegida mesmo com o avanço de registros em outras regiões do país”, afirma o prefeito.

A continuidade da vacinação nas unidades de saúde permite que os moradores verifiquem sua situação vacinal e recebam orientações sobre as doses necessárias em cada faixa etária.

A gerente de Imunização da Semusa, Elizeth Gomes, explica que o vírus é altamente contagioso e transmitido pelo ar, o que torna a vacinação uma das principais medidas de proteção coletiva.

“Quando a equipe chega mais perto, facilita para a família colocar a vacinação em dia. Como o sarampo é uma doença grave que se espalha rapidamente, a nossa maior preocupação é manter a população imunizada e a cobertura em níveis seguros”, destaca Elizeth.

Além da proteção individual, manter a vacinação atualizada contribui para reduzir o risco de circulação do vírus na comunidade, especialmente entre pessoas mais vulneráveis às complicações da doença.

VACINAÇÃO NAS UNIDADES

Com o encerramento da mobilização nos distritos, a aplicação da vacina tríplice viral continua disponível nas salas de vacinação da rede municipal. A Semusa orienta que os moradores compareçam às unidades com o cartão de vacinação e um documento de identificação para conferência e atualização das doses.

De acordo com o Calendário Nacional de Vacinação de 2026, as crianças devem receber a primeira dose da tríplice viral aos 12 meses e a segunda aos 15 meses, juntamente com a vacinação contra a varicela, conforme orientação do serviço de saúde.

Pessoas de 5 a 29 anos devem comprovar duas doses da vacina, enquanto adultos de 30 a 59 anos precisam ter pelo menos uma dose registrada. Para os profissionais de saúde, a recomendação é de duas doses, independentemente da idade.

A tríplice viral é contraindicada para gestantes e pessoas com imunossupressão grave. Em caso de dúvida sobre a indicação da vacina, a orientação é procurar uma unidade de saúde para avaliação.

A Prefeitura reforça que manter a caderneta atualizada é fundamental para evitar a reintrodução do vírus e proteger a saúde da população. Quem não sabe se recebeu todas as doses deve procurar uma UBS para verificar sua situação vacinal.