Por IG

Publicada em 19/11/2026 às 16h17

A vida amorosa de Vini Jr. voltou aos holofotes neste sábado (14) após uma ex-ficante do jogador acompanhar a partida da Seleção Brasileira contra o Japão, em Singapura. A moça em questão é a modelo pernambucana Beatriz Marinho, de 26 anos.

A jovem acompanhou o atacante e assistiu o jogo em um lugar privilegiado do estádio. As informações foram divulgadas pela colunista Fábia Oliveira.

Beatriz não deixou a ocasião passar em branco e publicou uma sequência de fotos da ocasião. No entanto, um detalhe chamou a atenção de internautas: Yuri, barbeiro e amigo próximo de Vini Jr. aparece no ao fundo de um dos cliques. A presença dele sugere que a modelo assistiu a partida de um camarote reservado a convidados dos jogadores da Seleção Brasileira.

Esta não é a primeira vez que Beatriz é apontada como affair de Vini Jr.. Em 2025, meses antes do jogador assumir o relacionamento com Virginia Fonseca, a modelo esteve em duas festas de aniversário do atacante, realizadas em 30 de junho, na Europa.

Vale destacar que Vini Jr. está solteiro desde o dia 11 de outubro, quando anunciou o fim do namoro com Virginia Fonseca, após um ano.

Beatriz Marinho acompanha Vini Jr. em jogo da Seleção e chama atenção.. Foto: Reprodução/Instagram

Solteiro há pouco mais de um mês, Vini Jr. não perdeu tempo e, horas depois de ter colocado um fim no namoro com Virginia Fonseca, foi visto acompanhado de outra beldade que marcou seu passado.

Na ocasião, o jogador foi flagrado em um jantar em Madri, com a modelo e influenciadora Mar Lucas, de 24 anos. O encontro ocorreu no SixtyOne, estabelecimento do qual o jogador é sócio, depois da vitória do Real Madrid sobre o Villarreal, no dia 10 de outubro. A data coincide com o dia do término do relacionamento do atleta com Virginia Fonseca, anunciado apenas no domingo (11).

Além de Mar Lucas, Vini também estava acompanhado do volante Eduardo Camavinga, do atacante Yan Diomandé, e da influenciadora Fabiana Sevillano.