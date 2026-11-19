Por IG

Publicada em 19/11/2026 às 16h14

A atriz Fernanda Torres apareceu como uma aposta para contracenar com Robert Pattinson, o novo agente 007. A informação foi divulgada pela revista Variety, que também citou o brasileiro Wagner Moura, mas como menção honrosa.

Uma das publicações mais respeitadas do audiovisual mundial, a revista elaborou uma lista com 22 atores que poderiam se sair bem no papel. Entre eles está a filha de Fernanda Montenegro, que ganhou notoriedade em Hollywood ao protagonizar Ainda Estou Aqui, filme de Walter Salles que venceu o Oscar de melhor filme internacional em 2025. Fernanda Torres também foi indicada ao prêmio de melhor atriz.

"Imagine Torres com o poder por trás do trono: uma magnata da mídia do Rio de Janeiro que sorri para as câmeras enquanto, discretamente, suborna metade do governo? Deem a ela o que ela quer!", escreveu o jornalista Clayton Davis, um dos maiores apoiadores da atriz nos Estados Unidos.

“Eu adoraria ser a secretária de um vilão de James Bond”, soltou ela no podcast Awards Circuit, da própria Variety. "E simplesmente dizer: ‘Ele espera por você na sala ao lado, Sr. Bond’. É isso. Esse é o meu sonho. Só essa fala. É tudo o que eu quero fazer", pontuou.

Trajetória de Fernanda Torres

É uma atriz, escritora e roteirista brasileira, filha dos atores Fernanda Montenegro e Fernando Torres. É reconhecida como uma das artistas mais premiadas do Brasil, com uma carreira consolidada no teatro, no cinema e na televisão. Tornou-se popular no Brasil por seus papéis dramáticos e cômicos na TV Globo.

Na televisão, participou de trabalhos icônicos, como as séries Os Normais e Tapas & Beijos, que lhe renderam grande sucesso. Recebeu diversos prêmios e indicações, como seis indicações da Academia de Cinema, o Prêmio APCA, os Prêmios Guarani e o Troféu Imprensa.

Entre as conquistas internacionais, Fernanda venceu o Globo de Ouro de Melhor Atriz em Filme de Drama por sua interpretação de Eunice Paiva em Ainda Estou Aqui. Logo depois, foi indicada ao Oscar de Melhor Atriz, tornando-se, ao lado de Montenegro, uma das únicas brasileiras indicadas ao prêmio — mãe e filha.