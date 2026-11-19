Por Vanessa Moura

Publicada em 19/11/2026 às 16h40

Rondônia vive uma temporada inédita de conquistas e tem se destacado no cenário nacional e internacional. E, a partir da próxima segunda-feira (23), o Portal de Notícias do Governo de Rondônia dará início a uma série especial para mostrar, em detalhes, esses resultados históricos.

Uma trajetória que valoriza os esforços da população rondoniense, que, com entusiasmo, garra e dedicação, faz desse um lugar especial no mundo. Rondônia é um estado amazônico que reúne pessoas de várias origens, apaixonadas pelo tambaqui, pelo café e pelas oportunidades que essa terra oferece.

Na série especial, o público irá ver que Rondônia é uma terra que brota alimentação para o Brasil e o mundo e bateu recorde de exportações. E que encanta com o turismo de pesca, que ganhou força nesta última temporada, com rotas que combinam rios abundantes de peixes e uma natureza de beleza única.

Os conteúdos especiais também irão destacar que o estado está com empreendedorismo em alta e tem recorde de novos negócios; tem uma educação profissionalizante de referência na Amazônia, com escolas móveis itinerantes e uma feira do agronegócio que movimenta bilhões.

Além disso, tornou-se um estado mais resiliente aos extremos climáticos, contribuindo diretamente para a proteção da Amazônia. Essas e outras conquistas ganham vida nas reportagens por meio de dados e histórias reais que comprovam, na prática, a força de um estado em constante evolução.