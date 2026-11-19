Por Helen Paiva

Publicada em 19/11/2026 às 16h36

Mesmo sem apresentar sintomas, a mulher pode ter dúvidas sobre quando realizar o exame preventivo. Em Porto Velho, essa orientação começa na unidade de saúde mais próxima de casa. Durante a consulta, a equipe verifica quando foi realizado o último exame e orienta se é o momento de fazer o teste de DNA-HPV. A tecnologia permite identificar tipos do vírus associados ao câncer do colo do útero antes mesmo do surgimento de lesões.

Desde que a tecnologia chegou ao município, em maio, a rede municipal já realizou mais de 2.480 testes. Para ampliar o acesso, a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) capacitou profissionais das unidades urbanas e rurais para oferecer o exame.

A enfermeira Elileide Goes, técnica do Departamento de Atenção Básica (DAB), explica que uma das principais dúvidas das mulheres é sobre o que muda para quem já tinha o hábito de realizar o Papanicolau.

“Não é que a gente deixou de fazer preventivo. A gente continua fazendo preventivo, só com uma tecnologia de rastreio melhor”.

Enquanto o Papanicolau identifica alterações nas células do colo do útero, o teste molecular detecta a presença de tipos de HPV de alto risco, que podem provocar essas alterações. O novo método permite identificar a presença do vírus antes do desenvolvimento de lesões, ampliando as possibilidades de acompanhamento e prevenção.

No balanço fechado até setembro, 239 dos 2.237 exames realizados, o equivalente a 10,7%, identificaram HPV de alto risco. Para quem recebe esse resultado, Elileide esclarece uma dúvida importante: “Ter HPV não quer dizer câncer”. A identificação do vírus permite que a equipe defina o acompanhamento necessário e avalie se há indicação de exames complementares, como a colposcopia.

O prefeito Léo Moraes destacou a importância de ampliar o acesso à nova tecnologia também para as mulheres que vivem nas comunidades mais distantes da região urbana.

“Quem mora em um distrito também pode procurar a unidade de saúde da sua região para fazer o preventivo. Por isso, a capacitação incluiu os profissionais da zona rural, que conhecem as comunidades e já acompanham essas mulheres”.

A capacitação das equipes permite levar as orientações e os procedimentos de rastreamento a diferentes regiões do município, aproximando os serviços de saúde das mulheres que vivem nos distritos e comunidades rurais.

A secretária municipal de Saúde, Sandra Cardoso, ressaltou que o acolhimento e a orientação dos profissionais são fundamentais para que as mulheres compreendam os resultados e deem continuidade ao acompanhamento.

“A mulher que recebe um resultado positivo precisa saber o que ele significa e qual é o próximo passo. Essa conversa com a equipe da unidade faz parte do preventivo e ajuda a paciente a entender por que precisa voltar.”

QUANDO PROCURAR A UNIDADE

O rastreamento de rotina é indicado para mulheres e outras pessoas com colo do útero, de 25 a 64 anos, que já iniciaram a atividade sexual. Quando o resultado do teste de DNA-HPV é negativo, a recomendação é repetir o exame após cinco anos, conforme as diretrizes nacionais.

Já quem apresenta sangramento fora do período menstrual ou após a relação sexual deve procurar uma Unidade Básica de Saúde (UBS) para avaliação, independentemente da idade ou de quando realizou o último exame preventivo.

A orientação da Semusa é que as mulheres procurem a unidade de saúde mais próxima para verificar quando devem realizar o exame e receber as orientações necessárias. O acompanhamento regular e a investigação de possíveis alterações são importantes para prevenir o câncer do colo do útero.