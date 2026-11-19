Por Beatriz Galvão e Fernanda Silva

Publicada em 19/11/2026 às 16h49

Rondônia conquistou o Selo Bronze na premiação da 7ª edição do Índice de Oferta de Serviços Públicos Digitais (IOSPD) 2026, realizada pela Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Tecnologia da Informação e Comunicação (Abep-TIC). Com 79,63 pontos, o estado alcançou a 13ª posição no ranking nacional e a 3ª maior pontuação da Região Norte, superando a média brasileira em 10,31 pontos.

O índice é uma referência nacional para avaliar a oferta de serviços digitais nas 27 unidades federativas. A análise considera a estrutura tecnológica e institucional dos governos, a disponibilidade de serviços pela internet, as normas relacionadas à modernização administrativa, a inclusão digital e a aplicação de inovação e inteligência artificial.

Normatização sobre Modernização: segunda melhor pontuação nacional, com 97,90% de aproveitamento. O resultado reflete o avanço das normas estaduais relacionadas ao Governo Digital, assinaturas eletrônicas, segurança da informação e privacidade.

Inovação na Oferta de Serviços: segunda melhor pontuação do país, com 97,20% de aproveitamento. A avaliação considera o uso de soluções tecnológicas, inteligência artificial e automação, como as assistentes virtuais Clara e Maria Rosa (Rô), além do projeto 360.

Capacidades para a Oferta Digital de Serviços: 25,04 pontos de um total de 30, acima da média nacional, que foi de 22,74 pontos. A dimensão considera a estrutura institucional e tecnológica necessária para ampliar a oferta de serviços digitais.

Inclusividade na Oferta de Serviços: entre os dez melhores estados do país. São considerados critérios como acessibilidade, linguagem simples e canais de atendimento ao cidadão.

Oferta de Serviços Públicos Digitais: 61,27% de aproveitamento e a terceira melhor posição entre os estados da Região Norte. A dimensão avalia a disponibilidade de serviços que permitem ao cidadão realizar procedimentos pela internet, especialmente nas áreas de saúde, educação e trânsito, sendo identificada como a principal oportunidade de evolução para os próximos ciclos.

Para o superintendente da Setic, Delner Freire, o resultado reconhece os avanços já alcançados e também aponta caminhos para ampliar a digitalização dos serviços. “Estamos trabalhando para transformar o Portal do Cidadão em uma plataforma cada vez mais completa e acessível. A integração de novos serviços, a modernização do atendimento e a criação de espaços de transparência são passos fundamentais para tornar a relação entre governo e sociedade mais próxima e eficiente”, ressaltou.

Integrada ao Portal do Cidadão, a assistente virtual Maria Rosa (Rô) oferece atendimento 24 horas

PORTAL DO CIDADÃO E ASSISTENTE VIRTUAL “RÔ”

Uma das principais iniciativas para ampliar a oferta digital é o Portal do Cidadão, plataforma integrada que reúne serviços públicos em um único ambiente. Atualmente, são mais de 200 serviços disponíveis, entre eles o agendamento da Carteira de Identidade Nacional (CIN), solicitação do Passe Livre do Idoso ou Pessoa com Deficiência (PcD) e a emissão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva.

Integrado ao sistema de login único do GOV.BR, o portal permite que o cidadão realize agendamentos, solicitações e acompanhe o andamento de processos sem precisar se deslocar até os pontos de atendimento físicos. Tudo isso com uma navegação clara, objetiva e baseada no uso da linguagem simples, que facilita o entendimento e amplia o acesso.

Outro recurso é a assistente virtual Maria Rosa, conhecida como Rô, disponível 24 horas por dia para orientar a população na busca por informações e serviços públicos. Lançada em janeiro de 2026, a ferramenta registrou mais de 56 mil conversas e aproximadamente 95 mil respostas, ampliando os canais digitais de atendimento do governo estadual.

CARTA DE SERVIÇOS E LINGUAGEM SIMPLES

Além do desenvolvimento de plataformas, a Setic também atua no apoio aos órgãos estaduais para ampliar a disponibilização de serviços digitais. Uma das frentes é a orientação às secretarias para elaboração e gerenciamento das Cartas de Serviços, documentos que apresentam à população os serviços oferecidos por cada órgão, suas formas de acesso e os procedimentos necessários.

Para apoiar esse trabalho, a Setic disponibiliza o Sistema Alpha, utilizado no gerenciamento das Cartas de Serviços, e oferece capacitação on-line aos servidores sobre elaboração e gestão desses documentos. As informações podem ser disponibilizadas no Portal do Servidor e no Portal do Cidadão, facilitando a consulta pela população.

SIMPLIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

A iniciativa está alinhada às normas que orientam a modernização e a simplificação dos serviços públicos, como o Decreto Estadual nº 22.728/2018, o Decreto nº 29.168/2024, que regulamenta o Governo Digital, e Lei Federal nº 13.460/2017, que estabelece direitos dos usuários dos serviços públicos. A Setic também apoia os órgãos estaduais na adoção da linguagem simples, contribuindo para tornar as informações e os serviços mais claros e acessíveis.