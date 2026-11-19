Por Renata Beccária

Publicada em 19/11/2026 às 17h01

Uma área no entorno do Canal dos Tanques, no bairro Embratel, em Porto Velho, recebe serviços de limpeza e desassoreamento desde o dia 11 de novembro. O trecho fica às margens da avenida Governador Jorge Teixeira de Oliveira, nas proximidades das ruas Miguel Chakian e Quintino Bocaiúva, atrás da Defensoria Pública do Estado de Rondônia. Até o momento, cerca de 15 toneladas de entulho foram retiradas do local.

O mutirão conta com 17 agentes de limpeza e deve continuar ao longo desta semana. Os trabalhos incluem a retirada de resíduos e materiais acumulados na área do canal, além do recolhimento do entulho para destinação adequada.

O desassoreamento tem como objetivo retirar sedimentos e outros materiais que comprometem a capacidade de escoamento da água. A medida ganha importância neste período de chuvas, quando o acúmulo de resíduos nos canais pode contribuir para alagamentos.

Além de contribuir para a conservação da infraestrutura urbana, a limpeza dessas áreas também favorece a segurança e a utilização dos espaços públicos pela população. A retirada de entulho e da vegetação excessiva melhora a visibilidade do entorno e proporciona melhores condições de circulação para quem passa pela região.

Limpeza do entorno do canal proporciona melhores condições para caminhadas e circulação de pedestres

O prefeito Léo Moraes destacou que a recuperação desses espaços vai além da retirada de resíduos e também contribui para melhorar as condições de segurança e conservação das áreas públicas.

“Uma área limpa e bem cuidada oferece mais segurança para quem mora ou passa por perto. Queremos que esses espaços deixem de ser pontos de abandono e voltem a fazer parte da rotina da população. Para isso, também precisamos da colaboração dos moradores na conservação desses locais”.

A manutenção dos canais também é importante para o funcionamento do sistema de drenagem, especialmente durante o período chuvoso, quando a passagem da água precisa permanecer desobstruída.

O secretário executivo de Serviços Básicos, Giovanni Marini, explicou a importância da intervenção e destacou a quantidade de materiais encontrados no local.

“Não basta retirar o lixo das ruas. Precisamos cuidar dos canais, porque é por eles que parte da água da chuva escoa. Neste trecho, encontramos uma quantidade considerável de material acumulado, e o trabalho exige vários dias de atuação das equipes”.

A ação é executada pela Secretaria Executiva de Serviços Básicos (Sesb), vinculada à Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra). A previsão é que os serviços continuem na próxima semana, conforme as condições do local.