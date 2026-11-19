Por Taiana Mendonça

Publicada em 19/11/2026 às 16h33

Entre 24 de agosto, quando as atividades começaram, e 26 de outubro de 2026, as motolâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) realizaram 219 atendimentos diretos à população de Porto Velho. Os dados constam no levantamento da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa). Atualmente, o serviço conta com quatro motocicletas em operação e nove técnicos de enfermagem que atuam diretamente nas equipes.

A implantação das motolâncias representa um reforço para a rede de urgência e emergência, principalmente diante do volume de ocorrências registrado na capital. No período analisado, o Samu contabilizou 3.543 atendimentos, dos quais 1.300 foram relacionados a traumas. Também foram registrados 808 sinistros de trânsito, sendo 684 envolvendo motocicletas.

Nesse cenário, as motolâncias ampliam a capacidade de resposta do serviço. Por serem veículos menores e mais ágeis no trânsito, facilitam o deslocamento dos profissionais até os locais das ocorrências, permitindo iniciar a avaliação e os primeiros cuidados às vítimas enquanto o atendimento é articulado com as ambulâncias convencionais, conforme a necessidade.

Motolâncias reforçam o socorro às vítimas, com primeiros cuidados ainda antes da chegada das ambulâncias

O prefeito Léo Moraes destacou que a ampliação dos recursos disponíveis para o Samu busca fortalecer a assistência e melhorar a capacidade de resposta às necessidades da população.

“Em uma situação de emergência, cada minuto importa. Por isso, estamos investindo em alternativas que fortaleçam o atendimento e permitam que as equipes cheguem mais rapidamente a quem precisa. As motolâncias ampliam a estrutura do SAMU e representam mais um recurso para cuidar da população de Porto Velho”.

A diretora do Samu, Lorena Bessa, explicou que as motolâncias desempenham um papel estratégico na assistência pré-hospitalar, especialmente nas situações em que o trânsito dificulta o deslocamento dos veículos convencionais.

“Com as motolâncias, conseguimos colocar profissionais capacitados mais próximos das ocorrências, iniciando a avaliação e os primeiros cuidados às vítimas. Elas atuam de forma integrada com as ambulâncias, complementando o atendimento e ampliando nossas possibilidades de resposta. É um reforço importante diante da demanda diária do serviço”.

A atuação integrada permite que os profissionais iniciem os primeiros cuidados enquanto as equipes das ambulâncias se deslocam para o local, contribuindo para ampliar a assistência às vítimas e organizar o atendimento conforme a gravidade de cada ocorrência.

O levantamento também aponta tempo médio de resposta de 34 minutos para as equipes de motolâncias. O indicador integra a avaliação do funcionamento do serviço e permite acompanhar o desempenho das equipes no atendimento às ocorrências.