Por G1

Publicada em 19/11/2026 às 15h43

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aparentou tirar um cochilo durante um discurso do presidente da China, Xi Jinping.

A cena foi registrada na noite de quarta-feira (18), quando Xi discursava no Encontro de Líderes Econômicos da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (APEC), que reuniu diversos líderes mundiais nesta semana na cidaded de Shenzhen, China.

Na imagem, captada pela mídia estatal chinesa, Trump aparece de olhos fechados e parado enquanto o anfitrião chinês falava para uma mesa de chefes de Estado. Durante o aparente "cochilo" de Trump, outros líderes presentes, como o primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, e a presidente do México, Claudia Sheinbaum, tomavam notas das palavras do presidente chinês.

A imprensa chinesa aproximou câmeras de Trump e chegou a exibir a imagen da suposta soneca em um telão na sala de jornalistas que acompanhavam o encontro.

Donald Trump ainda não havia se pronunciado sobre a cena até a última atualização desta reportagem. Na manhã seguinte, ele se reuniu com Xi Jinping e o presidente russo, Vladimir Putin.

Reunião trilateral

China, Rússia e Estados Unidos manterão um diálogo sobre riscos nucleares e concordam que uma guerra nuclear nunca deve acontecer, anunciaram os três países em conjunto, por meio de uma "declaração de paz".

No comunicado, enviado à imprensa pela agência de notícias estatal chinesa Xinhua e pelo Kremlin, uma hora após o fim da histórica reunião trilateral realizada por eles nesta quinta-feira (19), Donald Trump, Vladimir Putin e Xi Jinping se comprometem a trabalhar na "prevenção da proliferação nuclear".

"Os três chefes de Estado realizaram uma troca de opiniões aprofundada sobre a atual situação internacional e comprometeram-se a manter a estabilidade estratégica e a segurança internacional. (...) Reafirmam que uma guerra nuclear não pode ser vencida e não deve ser travada", afirma a mensagem.

ANÁLISE: Trump, Xi e Putin passam ao largo do multilateralismo

Segundo a mensagem, Trump, Putin e Xi também se comprometem a colaborar em uma "reforma da ONU" que permita à organização enfrentar, de forma mais eficaz, os desafios globais e "cumprir a sua missão fundamental de manter a paz e a segurança internacionais".

Os presidentes chinês, russo e americano ainda citam outra importante instituição internacional no comunicado. Afirmam concordar que "o Tribunal Penal Internacional (TPI) e outras instituições semelhantes não devem abusar de sua jurisdição".

➡️ O TPI é uma corte internacional independente, sediada em Haia, na Holanda, criada para julgar pessoas acusadas de alguns dos crimes mais graves previstos no direito internacional.

O TPI já havia sido alvo de críticas de Trump durante suas declarações iniciais na reunião. O presidente americano afirmou que a corte estava "fora de controle". Também vale lembrar que Putin é alvo de um mandado de prisão expedido pelo tribunal por crimes de guerra, devido à invasão russa da Ucrânia.

"Os três chefes de Estado reconheceram que o princípio do consentimento do Estado e o respeito pelas imunidades dos funcionários do Estado são de suma importância", defendem.

Do ponto de vista econômico, os três anunciaram um acordo para aumentar a produção e o fornecimento de produtos petrolíferos refinados.

Trump partiu em seu voo de volta aos EUA pouco depois do fim da reunião.

Líderes falaram em união em encontro

Vladimir Putin, Xi Jinping e Donald Trump chegando para reunião trilateral — Foto: Win McNamee/Pool via REUTERS

O encontro, que ocorreu na cidade de Shenzhen, na China, começou às 5h30 e terminou por volta das 7h do horário de Brasília.

Quando a reunião começou, Trump exaltou os companheiros e falou da importância do encontro entre eles. O presidente americano também voltou a fazer críticas ao Tribunal Penal Internacional, dizendo que a corte está "fora de controle".

"Os três têm responsabilidades especiais. Nossos três países estão em uma posição única para discutir a redução de armas nucleares. Falaremos sobre todos os problemas que estão sendo discutidos no mundo", afirmou.

Putin, que está em guerra com a Ucrânia há quase cinco anos, também iniciou suas declarações falando em "manutenção da paz e segurança" e adotou um discurso conciliador:

"Nossos três estados têm responsabilidade conjunta na manutenção da paz e da segurança. Devemos discutir os laços globais e regionais, bem como a segurança energética. Rússia, China e Estados Unidos podem contribuir para o fortalecimento da estabilidade global se cooperarem de forma construtiva".