Por G1

Publicada em 19/11/2026 às 15h51

O presidente da China, Xi Jinping, defendeu um "mundo livre de armas nucleares" durante suas declarações iniciais na histórica reunião trilateral com Donald Trump, dos Estados Unidos, e Vladimir Putin, da Rússia, nesta quinta-feira (19).

Ao lado dos companheiros de encontro, os dois países com maior arsenal nuclear do mundo, o líder chinês afirmou:

"As armas nucleares devem ser completamente proibidas e destruídas, com o objetivo final de construir um mundo livre de armas nucleares. Uma guerra nuclear não pode ser vencida e jamais deve ser travada".

Trump respondeu as declarações de Xi. Afirmou que "é muito difícil abrir mão" das armas nucleares porque outras nações, apesar de em número menor, também possuem arsenal e que os EUA estão dispostos a ajudar as nações que precisarem.

"Como os países que possuem os três maiores arsenais nucleares do mundo, de longe, nós estamos em uma posição única para discutir como reduzir o número de armas nucleares no mundo e também o risco de que elas sejam usadas, porque é um poder inacreditável. Preciso dizer, com sinceridade, que é muito difícil abrir mão delas quando se é líder de um país", declarou.

Os presidentes dos EUA, Rússia e China iniciaram a reunião histórica por volta das 5h30 desta quinta, no horário de Brasília. Após os Trump e Xi se encontrarem antes para uma reunião privada, Putin se juntou a eles e o trio posou para a imprensa.

Quando a reunião começou, Trump exaltou os companheiros e falou da importância do encontro entre eles. O presidente americano também voltou a fazer críticas ao Tribunal.

"Os três têm responsabilidades especiais. Nossos três países estão em uma posição única para discutir a redução de armas nucleares. Falaremos sobre todos os problemas que estão sendo discutidos no mundo", afirmou.

Putin, que está em guerra com a Ucrânia há quase cinco anos, também iniciou suas declarações falando em "manutenção da paz e segurança", e adotou um discurso conciliador:

"Nossos três estados têm responsabilidade conjunta na manutenção da paz e da segurança. Devemos discutir os laços globais e regionais, bem como a segurança energética. Rússia, China e Estados Unidos podem contribuir para o fortalecimento da estabilidade global se cooperarem de forma construtiva".

Xi também fez uma defesa da paz e disse que Estados Unidos, China e Rússia "devem ser parceiros e amigos":

"Os principais países devem se respeitar mutuamente e coexistir pacificamente. Nossos três países devem abandonar a mentalidade da Guerra Fria. As grandes potências não devem interferir nos limites uma da outra em questões sensíveis. Devemos respeitar a soberania, a integridade territorial e os interesses fundamentais".

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