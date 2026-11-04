Morre Eliana Rocha, atriz de

Por IG

Publicada em 04/11/2026 às 10h30

Em uma homenagem nas redes sociais, Falabella fez questão de destacar o talento e a generosidade da colega, além de fazer referência à personagem que marcou sua trajetória na televisão.

Foi-se Eliana Rocha. Apagou-se nossa Luz Divina, uma atriz cheia de recursos, uma colega generosa e consciente. Descanse em paz, guerreira! Obrigado por tantos momentos inesquecíveis!Miguel Falabella, ator e diretor.

Um dos trabalhos de maior destaque de Eliana na televisão foi a série Pé na Cova, exibida pela Globo entre 2013 e 2016. Na produção, criada e protagonizada por Miguel Falabella, ela interpretou Luz Divina, personagem que a tornou conhecida por uma parcela maior do público.

A atriz também participou de Toma Lá Dá Cá, humorístico da emissora, e integrou o elenco de outras produções, como as novelas Meu Bem, Meu Mal (1990), Razão de Viver (1996), Chiquititas (1998), Marisol (2002) e Negócio da China (2008). Seu último trabalho na televisão foi na série Eu, a Vó e a Boi, lançada em 2019, na qual interpretou Belize Bangalow.

Quem era Eliana Rocha?

Nascida em Santos, no litoral de São Paulo, Eliana tinha formação em Direito e Teatro. Embora tenha conquistado reconhecimento do público por seus trabalhos na televisão, sua trajetória artística foi construída principalmente nos palcos, onde participou de mais de 30 peças.

Em 1974, ela esteve entre os fundadores da Royal Bexiga's Company, grupo teatral criado em São Paulo ao lado de artistas como Jandira Martini e Ney Latorraca. A companhia montou diversos espetáculos e fez parte da trajetória de Eliana nos palcos.

Além de atriz, Eliana também trabalhou com textos e no mercado editorial. Atuou como revisora e preparadora de textos e colaborou na produção da autobiografia de Zeca Camargo, 50, Eu?. Também escreveu a biografia do ator Marcos Caruso, publicada pela Coleção Aplauso, e o livro Memórias de um Tempo Não Vivido, no qual conta a história de sua família.

Artistas lamentam a morte da atriz

Após a notícia da morte, colegas de profissão e artistas prestaram homenagens a Eliana nas redes sociais. Além de Miguel Falabella, o ator Marcos Caruso relembrou a amizade e o trabalho da colega.“Eliana Rocha, grande amiga, grande atriz, aplausos pelos risos e emoções que tivemos pela tua arte. Descanse em Paz!”, escreveu.

Diogo Vilela também lamentou a perda:“Poxa, uma amiga e atriz maravilhosa! Tô muito triste”. Fabiana Karla, Danielle Winits, Drica Moraes e outros nomes da televisão também reagiram à despedida.