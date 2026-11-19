Por Diana Braga

Publicada em 19/11/2026 às 15h09

O município de Jaru e seus distritos serão contemplados com 14 quilômetros de pavimentação asfáltica, por meio de um investimento de R$ 10 milhões que reúne recursos de emenda parlamentar destinada pelo deputado estadual Dr. Luís do Hospital (Novo) e contrapartida da Prefeitura. A iniciativa também conta com o apoio da Câmara Municipal.

As obras, que serão executadas pela Prefeitura, vão melhorar as condições de tráfego nas regiões contempladas, proporcionando mais segurança e mobilidade à população, além de contribuir para a valorização dos imóveis e a qualidade de vida dos moradores.

O pacote de pavimentação foi apresentado na segunda-feira (16), durante solenidade realizada na Prefeitura de Jaru. Na ocasião, Dr. Luís do Hospital destacou a importância da parceria com as administrações municipais para identificar demandas e viabilizar investimentos que atendam às necessidades da população.

“Um mandato precisa estar próximo das prefeituras, conhecer a realidade de cada município e trabalhar em parceria para transformar as demandas da população em resultados. É assim que conseguimos direcionar os recursos para onde eles realmente fazem a diferença”, destacou o parlamentar.

A solenidade contou com a presença do prefeito Jeverson Lima, do vice-prefeito Grécio Benedito, da presidente da Câmara Municipal, Tatiane da Saúde, das vereadoras Suhelen Fernanda e Sthella Almeida e dos vereadores Schimiti Patroleiro, Marcão de Tarilândia e Mestre Café.

Foto: Divulgação | Assessoria