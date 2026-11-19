Por Redação

Publicada em 19/11/2026 às 15h02

Quem vence uma ação contra a União, um estado ou um município nem sempre recebe o dinheiro logo após o fim do processo. Quando a condenação ultrapassa o limite das requisições de pequeno valor (RPV), o juiz expede um precatório: uma ordem para que o ente público inclua a dívida no orçamento e pague o credor, seguindo a fila definida pelo tribunal.

Na prática, isso significa esperar. Precatórios apresentados até 2 de abril entram no orçamento do ano seguinte, mas atrasos são comuns, sobretudo em estados e municípios que acumulam dívidas judiciais. Para quem precisa do valor para quitar dívidas, cuidar da saúde ou reorganizar as finanças, a espera pode pesar mais do que o próprio crédito.

Por isso, muitos titulares avaliam vender o precatório e receber agora, com desconto. A decisão envolve prazo de pagamento, valor líquido, segurança do contrato e finalidade do dinheiro. Entender cada um desses pontos ajuda a saber quando antecipar compensa e quando faz mais sentido aguardar a fila.

Em que fase está o precatório e quando ele deve ser pago?

O primeiro passo é confirmar o que existe de fato. Uma ação ainda em andamento, com recursos pendentes, não é um precatório: o crédito só nasce depois do trânsito em julgado e da expedição do ofício requisitório pelo juiz ao tribunal. Essa fase define se o direito pode ser negociado e quanto ele vale para um comprador.

Com o precatório expedido, importam o ente devedor, o tribunal responsável, a natureza do crédito e a posição na ordem cronológica. Créditos alimentares, como salários, aposentadorias e pensões, têm prioridade sobre os comuns. Titulares com 60 anos ou mais, com doença grave ou com deficiência, podem receber antes uma parcela do valor. A consulta à lista do tribunal dá uma estimativa, mas previsão não é garantia: mudanças nas regras e no orçamento público podem alterar o prazo.

Também é preciso verificar penhoras, cessões anteriores e honorários advocatícios destacados. O valor de face do precatório pode não corresponder ao que fica com o titular, e essa conferência deve ser feita antes de qualquer proposta, de preferência com o advogado que acompanhou a ação.

Quanto custa antecipar: deságio e valor líquido

Quem compra um precatório paga menos do que o valor atualizado do crédito. Essa diferença é o deságio, a remuneração do comprador por antecipar o dinheiro e assumir a espera. A comparação só é justa quando a proposta informa a data-base do cálculo, o índice de atualização usado e as despesas que ficam com cada parte.

Em um exemplo hipotético, um precatório de R$ 100 mil negociado por R$ 75 mil tem deságio de 25%. Se houver R$ 3 mil de despesas atribuídas ao vendedor, o valor líquido será de R$ 72 mil. O exemplo não representa uma taxa de mercado: mostra por que o preço anunciado não basta para decidir.

O tempo também entra na conta. Receber R$ 72 mil hoje não equivale a receber R$ 100 mil daqui a alguns anos. O precatório é corrigido enquanto aguarda, mas a correção não elimina a incerteza sobre a data do pagamento. Os fundamentos de planejamento financeiro do Banco Central sugerem pôr na balança o orçamento da família, o custo das dívidas e as alternativas disponíveis.

Como funciona a venda do precatório?

Vender um precatório não é pegar um empréstimo. Na venda, o comprador passa a ser o titular do crédito, ou da parte negociada, e recebe o pagamento quando o ente público quitar a dívida. O antigo credor recebe o preço combinado e deixa de depender da fila do tribunal.

Essa transferência é feita por meio da cessão de direitos, contrato que formaliza a venda e permite ao titular transformar em dinheiro imediato um crédito que levaria anos para ser pago. O documento define se a operação abrange todo o precatório ou apenas uma parte, como ficam a atualização e as despesas e o que acontece em caso de divergência.

A Constituição, no artigo 100, parágrafos 13 e 14, permite ceder o precatório no todo ou em parte sem a concordância do devedor, mas a cessão só produz efeitos depois de comunicada ao tribunal de origem e ao ente devedor. As preferências pessoais do credor, como idade ou doença grave, não passam ao comprador. A Resolução CNJ nº 303/2019 detalha esse procedimento, que cada tribunal aplica com exigências próprias.

Para que o dinheiro será usado?

A finalidade do dinheiro ajuda a avaliar se o deságio compensa. Quitar uma dívida cara, como cheque especial ou rotativo do cartão, pode gerar economia maior do que o desconto aceito na venda, desde que a conta considere o saldo, os juros e as condições reais de quitação.

Já uma compra adiável ou um investimento de retorno incerto pede outra análise. Trocar o precatório por dinheiro imediato não torna vantajosa qualquer aplicação posterior, e projeções otimistas não devem justificar um deságio alto.

Também é possível vender apenas parte do precatório e manter o restante na fila. Essa alternativa resolve a necessidade imediata sem abrir mão de todo o crédito.

O que conferir no contrato de venda?

O contrato deve trazer preço, prazo e forma de pagamento, condições para a conclusão da venda e consequências do descumprimento. Merece atenção qualquer cláusula que permita cobrar valores do vendedor depois, por exemplo, se o precatório for revisto ou cancelado.

A identidade do comprador, os poderes de quem assina por ele e os dados bancários devem ser confirmados por canais independentes. Pedidos de pagamento antecipado para "liberar" o valor do precatório são sinal de golpe, assim como pressão para assinar sem ler ou sem enviar a documentação ao advogado.

Como comparar propostas de compra do precatório?

Antes de assinar, reúna o valor líquido de cada oferta, uma estimativa fundamentada do prazo de pagamento na fila do tribunal, as despesas e a finalidade do dinheiro. Propostas diferentes devem ser comparadas na mesma base, com apoio do advogado da ação e, se necessário, de um contador.

Vender o precatório pode resolver uma necessidade urgente, assim como esperar pode preservar mais patrimônio. A escolha responsável vem de entender o que será recebido, o que será transferido e quais riscos continuam.

Referências:

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF: Presidência da República, 1988. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm.

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Resolução nº 303, de 18 de dezembro de 2019. Brasília, DF: CNJ, 2019. Disponível em: https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3130.

BANCO CENTRAL DO BRASIL. Caderno de educação financeira: gestão de finanças pessoais. Brasília, DF: BCB, 2013. Disponível em: https://www.bcb.gov.br/content/cidadaniafinanceira/documentos_cidadania/Cuidando_do_seu_dinheiro_Gestao_de_Financas_Pessoais/caderno_cidadania_financeira.pdf.