Por Assessoria

Publicada em 19/11/2026 às 15h35

8 poetas classificados por três cidades disputam o Slam Rondônia em Vilhena, neste sábado (21). Esse evento é a grande final do Circuito Estadual de Poesia Falada e vale vaga para o Slam Brasil, o nacional da modalidade poética.

O evento inicia às 19h30min no Complexo Hip Hop, um local na Praça Genival Nunes preparado para contemplar a cultura urbana. Essa é a primeira vez que o Estadual de Poesia Falada é realizado no interior do estado.

No Slam, os artistas apresentam poesias autorais de até três minutos, sem auxílio de instrumentos ou figurino. Cinco pessoas se voluntariam como jurados e avaliam critérios como texto e performance, para conceder a nota.

As artistas Bah Iori, Thais Santos e Indi Nunes irão representar a força de Vilhena na competição. De Porto Velho chegam Drass, Maria Fins e Bonfim. Além disso, o artista Soldieer é natural de Ariquemes, mas reside em Porto Velho. Quem também representa Ariquemes é a experiente artista Negra Mari.

O rapper e professor Carlos Mossoró atuará como slammaster, que é o mestre de cerimônia, responsável por animar a plateia e conduzir o público em torno da poesia.

O Slam Rondônia contará ainda com pocket show de Lucas du Rap.

O evento é realizado por Batalha de Vilhena, Barras Maning e A Liga, com apoio de Mic Marginal, Nzinga, Slam Beradeiro, Associação Etnoambiental Kanindé e Universidade Federal de Rondônia.