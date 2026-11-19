Por agência brasil

Publicada em 19/11/2026 às 15h04

Em 2026, a virada do ano do Rio de Janeiro vai começar no Natal. A temporada de celebração do réveillon terá início em 23 de dezembro e segue com atrações até 3 de janeiro de 2027.

A principal novidade é um show no dia 26 de dezembro, na Praia de Copacabana. Sobem ao palco Zeca Pagodinho, Alcione e Jorge Aragão, encerrando a turnê deste ano. A expectativa é que meio milhão de pessoas assistam ao espetáculo.

Na noite da virada, cariocas e turistas vão curtir a festa em 13 palcos espalhados pela cidade, com mais de setenta atrações.

Em Copacabana, três palcos farão a festa. O palco Rio, em frente ao Copacabana Palace, vai receber Djavan comemorando 50 anos de carreira. Também se apresentam Simone Mendes, pela primeira vez na festa da virada, Xandy de Pilares e grupo Revelação, e o DJ Pedro Sampaio. A Unidos do Viradouro encerra a festa.

Nos outros dois palcos haverá shows de Monobloco e Orquestra Petrobras Sinfônica, Gilsons, BK, Yan, escola de samba Beija-Flor, e atrações da música gospel.

Em relação a queima de fogos, 19 balsas ao longo da orla levam um show pirotécnico aos céus da cidade.

No ano passado, a festa da virada em Copacabana reuniu 2,6 milhões de pessoas, superando o número da passagem para 2025.