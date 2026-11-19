Por Assessoria

Publicada em 19/11/2026 às 14h59

Histórias marcadas pela dor, superação e recomeço deram o tom da ação inédita ao “Café com Detran” realizada em Ariquemes em alusão ao Dia Mundial em Memória das Vítimas de Trânsito. Promovida pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO), por meio da campanha “Sua Vida Vale Mais”, com o tema “No Trânsito, enxergar o outro é salvar vidas”, a iniciativa buscou sensibilizar a população sobre a importância da empatia, do respeito e da responsabilidade para a construção de um trânsito mais seguro.

A atividade contou com a participação de servidores, convidados e membros da comunidade, fortalecendo a mensagem de que enxergar o outro, respeitar as diferenças e agir com responsabilidade são atitudes essenciais para salvar vidas. A programação foi estruturada para incentivar o diálogo e a conscientização sobre os impactos dos sinistros de trânsito. A atividade, realizada no dia 14 de novembro, começou com uma apresentação sobre a proposta da campanha pelos educadores da Escola Pública de Trânsito (Eptran) e, em seguida, as pessoas foram convidadas a integrar um café colaborativo, em que puderam ouvir relatos emocionantes de pessoas que tiveram suas vidas transformadas por acidentes de trânsito.

Durante a ação, convidados compartilharam experiências pessoais e os desafios enfrentados após episódios relacionados a sinistros de trânsito. Os depoimentos evidenciaram como uma escolha inadequada pode gerar consequências permanentes para vítimas e familiares.

Entre os relatos, a fisioterapeuta Larissa Oliveira, contou que teve a vida transformada após perder o controle da motocicleta e sofrer um grave traumatismo craniano. O acidente interrompeu projetos, exigiu um longo processo de recuperação e trouxe importantes aprendizados sobre responsabilidade e valorização da vida. “Entendi que tudo pode mudar em um instante. Somos mais frágeis do que imaginamos e a imprudência pode causar consequências que vão muito além de quem está diretamente envolvido. Hoje valorizo cada conquista e reconheço a importância de atitudes seguras no trânsito”, relatou.

Atividade educativa incentiva o diálogo e a conscientização sobre os impactos dos sinistros de trânsito

Outro relato compartilhado foi o de Thamires, que vive atualmente a recuperação do marido após um grave acidente ocorrido na BR-421. Segundo ela, uma ultrapassagem irregular provocou o sinistro, resultando em lesões graves que exigem cuidados permanentes e um longo período de reabilitação.

Os testemunhos reforçaram a proposta da campanha de estimular uma mudança de comportamento por meio do exemplo e da reflexão, evidenciando que atitudes simples, como respeitar os limites de velocidade, utilizar o cinto de segurança e agir com prudência, podem evitar tragédias.

O diretor-geral do Detran-RO, Sandro Rocha, ressaltou que ouvir histórias reais é uma forma poderosa de conscientizar a população. “Quando conhecemos as consequências de um sinistro por meio de quem viveu essa experiência, a mensagem ganha ainda mais força. Nosso objetivo é despertar a reflexão e incentivar escolhas responsáveis que contribuam para a preservação da vida.”