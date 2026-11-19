Por ASSESSORIA

Publicada em 19/11/2026 às 14h47

A Prefeitura de Espigão d’Oeste, por meio da equipe da SEMADER, segue trabalhando na recuperação e manutenção das estradas rurais do município. Desta vez, os serviços estão concentrados no Travessão da Estrada da Soja, onde grandes erosões comprometiam a segurança de quem trafega pelo local.

Com o grande volume de águas das chuvas, alguns pontos da estrada sofreram danos significativos, trazendo riscos aos motoristas e moradores que utilizam diariamente essa via. A equipe está atuando na recuperação desses trechos, realizando o preenchimento das erosões e preparando os pontos para receber cascalhamento, melhorando as condições de trafegabilidade.

A recuperação também se soma aos trabalhos já realizados na ponte sobre o Ribeirão, na mesma região, onde a Prefeitura atuou para eliminar situações que ofereciam perigo aos usuários da estrada.

Os trabalhos seguem em andamento e, com dedicação e compromisso, a Prefeitura busca minimizar os impactos das chuvas, garantindo mais segurança, melhores acessos e qualidade de vida para quem vive e trabalha na zona rural.

Prefeitura de Espigão d’Oeste – Trabalho e determinação por uma cidade cada vez melhor!