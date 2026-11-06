Calor pode chegar a 37°C em Porto Velho nesta sexta-feira (6); Rondônia tem alerta de tempestade

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 06/11/2026 às 08h00

Rondônia permanece sob alerta amarelo de tempestade emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O aviso aponta a possibilidade de precipitações entre 20 e 30 milímetros por hora, ou até 50 milímetros ao longo do dia, acompanhadas de rajadas de vento com velocidades entre 40 e 60 km/h. Também há possibilidade de granizo.

Apesar do alerta, a previsão para esta sexta-feira (6) indica predomínio de calor intenso em grande parte do estado, com poucas oportunidades de chuva. Em Porto Velho, os termômetros poderão alcançar 37°C durante a tarde, enquanto a sensação térmica poderá chegar aos 40°C.

Na capital rondoniense, o período da manhã deverá apresentar céu com sol entre nuvens. As temperaturas ficarão entre 24°C e 28°C. Com o avanço do dia, a intensidade do calor deverá aumentar, com mínima de 35°C e máxima de 37°C durante a tarde. Há possibilidade de pancadas isoladas de chuva.

Para a noite, a previsão indica céu parcialmente nublado, com temperaturas variando de 25°C a 28°C. A umidade relativa do ar deverá ficar em aproximadamente 57% ao longo do dia.

Nas demais regiões de Rondônia, as condições meteorológicas também serão marcadas por temperaturas elevadas. O interior do estado deverá registrar céu parcialmente nublado na maior parte das localidades, com possibilidade de chuva mais concentrada na região oeste.

As temperaturas mínimas previstas para o interior poderão chegar a 18°C, enquanto as máximas deverão alcançar 36°C.

Segundo o Inmet, a previsão para Rondônia ao longo da semana indica temperaturas entre 35°C e 38°C. O cenário inclui aumento das condições para pancadas de chuva a partir de quinta-feira (5), embora a ocorrência das precipitações deva permanecer localizada.

A combinação de temperaturas elevadas, variação de nebulosidade e possibilidade de chuva isolada deverá caracterizar as condições meteorológicas desta sexta-feira em Porto Velho e nos demais municípios rondonienses.

O Inmet recomenda atenção aos avisos meteorológicos em razão da possibilidade de tempestades, ventos fortes e granizo no estado.