Troca de tiros entre facções termina com homem preso e arma artesanal apreendida

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 21/10/2026 às 13h40

Um homem foi encaminhado à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) de Vilhena após ser encontrado com uma arma de fogo de fabricação artesanal na Praça do Geraldão. A prisão ocorreu durante uma intervenção da Polícia Militar, acionada depois de relatos de disparos nas proximidades do espaço público.

Durante a revista pessoal, os policiais localizaram uma garrucha aparentemente de calibre .36. Também foram apreendidas duas munições intactas do mesmo calibre. O armamento estava em posse do suspeito no momento da abordagem.

Aos militares, o homem relatou que havia sido atacado por dois indivíduos que ocupavam uma motocicleta Honda Fan preta. Segundo sua versão, a dupla teria tentado matá-lo enquanto passava pela região.

O suspeito também declarou integrar uma organização criminosa e atribuiu o suposto ataque a integrantes de uma facção rival. Conforme seu relato, a tentativa de homicídio estaria relacionada à disputa entre os grupos.

Testemunhas que estavam na praça informaram ter ouvido diversos disparos. Algumas relataram ainda que um dos ocupantes da motocicleta utilizava capacete escuro durante a fuga.

Após receberem as informações, as guarnições realizaram patrulhamento e diligências táticas pela região para tentar identificar e localizar os envolvidos nos disparos. Nenhum dos suspeitos apontados como autores do ataque foi encontrado.

Diante do porte ilegal de arma de fogo e munições, o homem recebeu voz de prisão. Ele foi apresentado à autoridade policial de plantão na UNISP, juntamente com a garrucha e os demais materiais apreendidos, para a adoção das providências cabíveis.