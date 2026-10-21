Corpo carbonizado e com mãos amarradas é encontrado em matagal

Por pvhnoticias.com

Publicada em 21/10/2026 às 13h50

Equipes da polícia militar foram acionadas e já fizeram o isolamento no local.

O corpo de uma pessoa ainda não identificada foi encontrado no final da manhã desta quarta-feira (21), na Estrada dos Periquitos, bairro Ulisses Guimarães, em Porto Velho.

De acordo com as primeiras informações, a vítima seria um homem, que teve o corpo carbonizado, além de estar com as mãos amarradas e apresenta perfurações de tiros.

Equipes da polícia militar foram acionadas e já fizeram o isolamento no local. Perícia e rabecão foram chamados para os trabalhos de praxes, assim como Agentes do DHPP.