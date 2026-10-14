SINTERO promove campanha de educação antirracista nas escolas do Cone Sul de Rondônia

Por Camila Pinheiro

Publicada em 14/10/2026 às 14h14

O Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação no Estado de Rondônia (SINTERO) está promovendo uma campanha de educação antirracista nas escolas da região Cone Sul de Rondônia. A iniciativa, que acontece entre os dias 13 e 16 de outubro, busca fortalecer o debate sobre igualdade racial no ambiente escolar, incentivar o respeito à diversidade e contribuir para a construção de uma educação pública inclusiva, democrática e livre de discriminação.

A ação é promovida em conjunto pelas Secretarias de Gênero e Etnia e de Assuntos Municipais do SINTERO, com a apoio e participação da Regional Cone Sul, reforçando o compromisso da entidade com a defesa dos direitos humanos e o enfrentamento ao racismo nas instituições de ensino.

A campanha destaca a importância de desenvolver práticas educativas que reconheçam e valorizem a história, a cultura e as contribuições da população negra para a sociedade brasileira. A proposta também busca sensibilizar profissionais da educação e a comunidade escolar sobre a necessidade de identificar, prevenir e combater atitudes racistas, promovendo relações baseadas no respeito e na equidade.

O ambiente escolar exerce papel fundamental na formação de cidadãos conscientes e comprometidos com uma sociedade mais justa. Nesse contexto, a educação antirracista representa um instrumento essencial para combater preconceitos, desconstruir estereótipos e garantir que estudantes de diferentes origens e identidades sejam acolhidos e respeitados.

O SINTERO acredita na importância de uma educação que vá além da transmissão de conteúdos, contribuindo também para a formação cidadã e para a valorização da diversidade. O sindicato defende que o enfrentamento ao racismo seja um compromisso permanente, envolvendo trabalhadores e trabalhadoras em educação, gestores, estudantes, famílias e toda a comunidade escolar.