SINTERO participa de Seminário Estadual sobre a democratização da educação em Rondônia

Por Camila Pinheiro

Publicada em 15/10/2026 às 08h22

O Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação no Estado de Rondônia (SINTERO) participou, nesta quarta-feira (14), da abertura do Seminário Estadual — Caminho da Democratização da Educação de Rondônia 2026, realizado das 8h às 17h, na Sede Social do sindicato, em Porto Velho. O Seminário foi promovido pelo Comitê Regional Rondônia da Campanha Nacional pelo Direito à Educação.

Com o tema “Planos de Educação (Nacional, Estadual e Municipais): processo e perspectiva, qual projeto de educação está em disputa?”, o seminário propõe uma reflexão sobre a construção dos planos de educação nas diferentes esferas de governo, considerando os desafios e as perspectivas para o fortalecimento das políticas educacionais no Brasil e em Rondônia.

O encontro tem como objetivo debater a elaboração e a implementação dos planos nacional, estadual e municipais de educação, com foco na participação social, na garantia de direitos, na superação das desigualdades e na promoção de uma educação pública, inclusiva e diversa.

A presidenta Dioneida Castoldi falou sobre a importância do seminário: “O debate sobre os planos de educação também representa uma oportunidade para discutir o projeto de educação que se pretende construir para os próximos anos, considerando questões como financiamento público, valorização profissional, condições de trabalho, inclusão e garantia de acesso e permanência dos estudantes nas escolas”.

O SINTERO tem um compromisso histórico com a defesa da educação pública, gratuita, democrática e de qualidade, assim como com a valorização dos trabalhadores e trabalhadoras em educação. Para o sindicato, a construção de políticas educacionais precisa contar com a participação efetiva dos profissionais da educação e da sociedade, garantindo que as decisões atendam às necessidades reais das comunidades escolares.: