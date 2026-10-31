SINJUR participa da 8ª Gincana do Judiciário e destaca integração e valorização dos servidores

Por sinjur

Publicada em 31/10/2026 às 08h30

O Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de Rondônia (SINJUR) participou, nesta quinta-feira (29), da 8ª Gincana do Judiciário, promovida pelo Tribunal de Justiça de Rondônia em alusão ao Dia do Servidor Público. O evento reuniu servidores da capital e do interior em um momento de integração, descontração e solidariedade.

O presidente do SINJUR, André Coelho, acompanhou a programação e destacou a importância da iniciativa diante da rotina enfrentada pelos servidores do Poder Judiciário.

“É um momento muito importante, um momento de descontração, de integração, onde os colegas têm oportunidade de conhecer outros colegas de outras comarcas. O pessoal está tendo uma competição saudável, que tem também um trabalho social de fundo”, afirmou.

Segundo Campanha, Diretor de Comunicação, os servidores do Judiciário lidam diariamente com situações que envolvem conflitos familiares, problemas entre vizinhos e outras dificuldades enfrentadas pela sociedade, o que acaba gerando uma carga emocional significativa no ambiente de trabalho.

“Nós do Judiciário trabalhamos com as dificuldades da sociedade. Tudo que a pessoa não consegue resolver, problema familiar, problema com vizinho, tudo isso desemboca aqui dentro do Judiciário. Então é uma carga emocional muito pesada para nosso colegas”, explicou.

Para a diretoria do SINJUR, a gincana proporciona uma oportunidade para aliviar parte dessa pressão acumulada ao longo do ano.

Além da integração entre os servidores, a 8ª Gincana do Judiciário teve forte caráter social. De acordo com Gustavo Nicocelli, secretário de Gestão de Pessoas do TJRO, foram arrecadadas mais de 27 toneladas de alimentos, que serão destinadas a entidades sociais. Também houve arrecadação de tampas plásticas para ações beneficentes.

A edição deste ano contou com dez equipes do interior e dez equipes da capital, permitindo a aproximação entre servidores de diferentes comarcas e a troca de experiências pessoais e profissionais.

A servidora Jennifer, que participa da gincana pelo terceiro ano, destacou o clima de confraternização entre os colegas. “É um momento bem bacana que reúne várias pessoas, vários servidores de vários locais. É um momento de animação para todos os nossos servidores, comemorando o nosso dia”, afirmou.

André Coelho parabenizou o Tribunal de Justiça pela realização de mais uma edição e reforçou que o SINJUR permanece à disposição para colaborar com iniciativas voltadas à valorização dos nossos colegas.

“É uma iniciativa muito boa, tem um fundo social. A administração do TJ está de parabéns por promover mais uma gincana. Nós aqui do SINJUR estamos à disposição também, colaborando, e podem contar com a gente”, concluiu.