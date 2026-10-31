Prefeitura torna pública a relação dos concorrentes inscritos nos editais do 2º Ciclo da PNAB

Por Assessoria

Publicada em 31/10/2026 às 08h44

A Fundação de Cultura e Juventude de Rolim de Moura (FUNCJ) torna pública a relação dos concorrentes inscritos nos editais do 2º Ciclo da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), iniciativa que busca fortalecer, incentivar e ampliar as oportunidades para o desenvolvimento cultural no município.

Os editais contemplam diferentes segmentos e manifestações culturais, possibilitando que artistas, produtores, escritores, grupos, coletivos e demais agentes culturais apresentem suas propostas e concorram aos recursos destinados ao incentivo e à valorização da cultura local.

A divulgação da relação de concorrentes representa mais uma etapa do processo, garantindo publicidade e transparência às inscrições recebidas. A partir desta publicação, os participantes poderão acompanhar o andamento dos procedimentos e as próximas etapas previstas nos respectivos editais.

É importante destacar que a relação de concorrentes corresponde aos participantes inscritos, não representando, necessariamente, a confirmação de habilitação ou aprovação das propostas. Os projetos ainda deverão passar pelas etapas de análise e avaliação, observando os requisitos e critérios estabelecidos em cada edital.

A Política Nacional Aldir Blanc representa um importante instrumento de incentivo à cultura brasileira, promovendo o acesso aos recursos públicos e contribuindo para que iniciativas culturais saiam do papel, fortaleçam identidades, valorizem talentos e ampliem o acesso da população às diversas manifestações artísticas.

A FUNCJ reafirma seu compromisso com a democratização do acesso às políticas públicas culturais, a valorização dos fazedores de cultura e o fortalecimento do cenário artístico e cultural de Rolim de Moura e do Distrito de Nova Estrela.

Confira abaixo a relação dos concorrentes de cada edital do 2º Ciclo da PNAB.