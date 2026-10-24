Prefeitura de Jaru realiza desfile para escolha de Miss e Mister Terceira Idade

Por Assessoria

Publicada em 24/10/2026 às 08h28

A Prefeitura de Jaru, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - Semdes, realizou nesta sexta-feira (23) o Desfile de Miss e Mister Terceira Idade. O evento aconteceu na sede do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV e reuniu autoridades, idosos atendidos pelo serviço, familiares e amigos para prestigiar os participantes.

A programação contou com desfile, entrega de premiações, almoço, coffee break e o tradicional forró do SCFV, proporcionando momentos de integração, alegria e confraternização.

A primeira-dama e secretária municipal de Desenvolvimento Social, Leidiane Lima, foi a anfitriã do evento e destacou a importância da iniciativa para a valorização dos idosos. “Queremos celebrar a beleza, a elegância, a autoestima e a alegria de viver dos nossos amigos da terceira idade. O desfile não é sobre competição, mas uma forma de valorizar a experiência, os sonhos e a vitalidade de cada participante”, explicou.

O prefeito Jeverson Lima também acompanhou a programação e ressaltou a animação que os participantes demonstram nas atividades promovidas pelo SCFV. “Nossos jovens da melhor idade dão um show de disposição! Dançam forró, se divertem e aproveitam ao máximo as programações do SCFV. Parabenizo os vencedores e todos os participantes do desfile, que esbanjaram carisma e alegria neste dia tão especial”, afirmou.

A Miss Terceira Idade foi Marlene Maria de Jesus. O título de Miss Elegância foi para Maria Oliveira e o de Miss Simpatia, para Marina Teixeira. O Mister Terceira Idade escolhido foi José Gonçalves Dias, o Mister Elegância foi Amauri Azevedo e o Mister Simpatia, Gilvan Dionízio.

Também participaram do evento o deputado estadual Dr. Luís do Hospital, a vereadora e procuradora especial da Mulher na Câmara Municipal de Jaru, Sthella Almeida, e o presidente da Associação Comercial e Industrial de Jaru (ACIJ), Francisco de Sá Sobreira.