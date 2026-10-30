Prefeito Tony Pablo parabeniza servidores públicos pela dedicação e compromisso com a população

Por assessoria

Publicada em 30/10/2026 às 08h57

Em homenagem ao Dia do Servidor Público, celebrado em 28 de outubro, o prefeito de Cacoal, Tony Pablo de Castro Chaves, parabenizou todos os servidores públicos municipais, reconhecendo a dedicação, o compromisso e a importância do trabalho realizado diariamente em benefício da população.

O prefeito destacou que os servidores desempenham um papel fundamental no funcionamento da administração municipal, atuando em diferentes áreas e contribuindo diretamente para a qualidade dos serviços oferecidos à comunidade.

Da saúde à educação, passando pela infraestrutura, assistência social e demais setores da administração pública, são milhares de ações e atendimentos que fazem a diferença na vida dos cidadãos e contribuem para o desenvolvimento de Cacoal.

“O trabalho de cada um é fundamental para o desenvolvimento e o progresso de Cacoal.”

A declaração foi feita por Tony Pablo ao reconhecer o empenho e a responsabilidade dos profissionais que dedicam suas atividades ao atendimento das necessidades da população.

O prefeito também expressou sua gratidão a todos que, com profissionalismo, dedicação e amor pelo que fazem, ajudam a construir uma cidade cada vez melhor.

“A todos os servidores públicos municipais, minha gratidão, meu reconhecimento e meus parabéns pelo trabalho que realizam todos os dias em favor da nossa população. Feliz Dia do Servidor Público!”