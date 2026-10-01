O TEMPO E A TEMPERATURA: instabilidade cresce no Norte com chuva e trovoadas nesta quinta-feira (1º)

Por Sophia Maria Duarte Muniz

Publicada em 01/10/2026 às 08h00

A Região Norte do país tem quinta-feira (1º) marcada pelo aumento da instabilidade atmosférica, um comportamento que já era esperado para o início da primavera, período em que a atuação de sistemas de umidade vindos da Amazônia se intensifica, favorecendo a formação de pancadas de chuva no período da tarde.

Boa Vista (RR) começa o dia com possibilidade de chuva isolada pela manhã, mas o quadro se intensifica ao longo da tarde e da noite, quando surgem pancadas de chuva isoladas mais consistentes, com máxima de 37°C e mínima de 28°C, uma das maiores amplitudes térmicas do país neste dia.

Rio Branco (AC) e Porto Velho (RO) seguem o mesmo padrão de instabilidade, com pancadas de chuva isoladas ao longo de praticamente todo o dia; em Rio Branco, o período da manhã ainda traz risco de trovoadas, com máxima chegando a 34°C.

Manaus (AM) tem manhã e tarde mais tranquilas, apenas com possibilidade de chuva isolada, mas o quadro piora durante a noite, quando há previsão de pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas isoladas, com máxima de 35°C.

Belém (PA) e Macapá (AP) têm manhã mais estável, com poucas nuvens, evoluindo para muitas nuvens ao longo da tarde e da noite, mas sem previsão de chuva significativa; as máximas ficam em 35°C e 34°C, respectivamente, com destaque para a umidade em Belém, que pode chegar a 98%, uma das mais altas do Brasil neste dia.



Já Palmas (TO) segue folgada na liderança do calor nacional, com máxima podendo chegar a 39°C, mantendo o padrão seco observado nos últimos dias, com umidade mínima em torno de 30%.



Vale reforçar que a chegada da primavera, somada à influência de fenômenos climáticos de larga escala, como o El Niño, que neste período tende a manter o Sul mais chuvoso e o Norte com uma variabilidade maior entre dias secos e instáveis, ajuda a explicar esse contraste observado nesta quinta-feira entre o calor extremo do Tocantins e a chuva mais frequente no Acre, Rondônia e Roraima.



Os ventos na região seguem fracos na maior parte das capitais, com poucas exceções pontuais de intensidade moderada.

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).